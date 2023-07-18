Генпрокуратура признала нежелательной американскую Wild Salmon Center

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской благотворительной экологической организации Wild Salmon Center. В ведомстве считают, что организация наносит вред российской экономике, продвигая экологические проекты.

Ведомство указало, что организация финансируется за счет корпорации Google и правительства США. В связи с этим в Генпрокуратуре считают, что организация в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц хотела ограничить рыбный промысел для российских компаний и блокировать газо- и нефтедобывающие отрасли в Сахалинской области. Для этого, как полагают в ведомстве, она разрабатывала инициативы по созданию на территории Дальнего Востока и Хабаровского края особо охраняемых природных территорий.

«Формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, Wild Salmon Center оказывала финансовую поддержку российской некоммерческой организации «Экологическая вахта Сахалина» (Минюст признал ее иноагентом).

Wild Salmon Center был основан как некоммерческая организация Питом Соверелом и Томом Перо в 1992 году. Сначала организацией полностью управляли добровольцы. Первоначально получал финансирование для исследований за счет организации рыболовных поездок на полуостров Камчатка. Эти экспедиции проводились совместно с МГУ. Кроме того, Wild Salmon Center организовывала антибраконьерские рейды.

Wild Salmon Center привлекал камчатских экспертов для изучения воздействия газопровода «Газпрома» и дороги для его обслуживания, построенных на приоритетных местах обитания лосося на западном побережье Камчатки — территории, где протекает река Коль — ежегодно туда возвращается на нерест более 5 млн рыб.

Анастасия Ларина