Вещатели вышли на связь

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) против выделения операторам связи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который во всем мире признан перспективным для 5G, поскольку сейчас эти частоты частично используются для доставки ТВ-сигнала по спутниковым каналам. Если частоты будут переданы операторам, это затруднит вещание первого и второго ТВ-мультиплексов, опасаются в РТРС. Операторы настаивают, что возможно совместное использование частот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с докладом ФГУП РТРС о результатах деятельности предприятия за 2022 год, опубликованном на сайте Минцифры в конце июня. В нем говорится о «проблемах с использованием радиочастотного спектра»: «С учетом построенных и введенных в эксплуатацию объектов РТРС, а также учитывая потенциальную возможность создания дополнительных вещательных мультиплексов, для наземной эфирной цифровой трансляции потребуются частоты в диапазоне 470–790 МГц, на которые претендуют операторы связи для развития стандарта 5G».

Кроме того, следует из документа, для доставки сигнала по спутниковым линиям используются частоты 3,4–4,2 ГГц, часть из которых также пересекается с диапазоном, который может быть использован для 5G (операторы связи претендуют на диапазон 3,4-3,8 ГГц): «Его изъятие может привести к затруднению работы цифрового ТВ первого и второго мультиплекса». В РТРС не ответили “Ъ”.

РТРС подведомственна Минцифры, обладает монополией на наземную трансляцию эфирного телевидения и распространяет общедоступные цифровые телеканалы первого и второго мультиплексов. Еще в 2018 году власти планировали запуск третьего мультиплекса, однако он так и не заработал. На вышках РТРС также размещаются базовые станции стандарта LTE оператора Tele2 (принадлежит «Ростелекому») в рамках проекта по обеспечение связью малых и удаленных поселений. Для этого «Ростелеком» с 2019 года получает госфинансирование для подключения вышек РТРС по волоконно-оптическим линиям связи.

Из доклада следует, что, несмотря на развитие стриминговых сервисов, традиционное линейное телевидение продолжает играть существенную роль в ряде тематических сегментов (трансляции спортивных соревнований и крупных мероприятий, новостные и общественно-политические программы), что требует поддержания и развития инфраструктуры. На конец 2022 года для наземного цифрового эфирного вещания был задействован 5051 объект.

Формально мобильным операторам уже выделен спектр 720–750 МГц, 761–791 МГц. В 2011 году ГКРЧ выделила на развитие связи диапазон 800 МГц (790–862 МГц) и поручила Роскомнадзору организовать конкурс на лицензии LTE. Он состоялся в 2012 году, выиграли «Ростелеком» (позже передал сотовые активы Tele2), МТС, «МегаФон» и «Вымпелком». По условиям конкурса им выделили 720–750 МГц, 761–791 МГц и 2,5–2,7 ГГЦ. При этом ГКРЧ каждый год продлевает лицензии на 700 МГц аналоговым вещателям.

Максут Шадаев, глава Минцифры, на конференции «Ведомостей» 26 апреля: «Да, с частотами у нас, действительно, очень серьезная проблема. Конечно, без освобождения частот мы дальше не пойдем».

В «Ростелекоме» считают опасения РТРС необоснованными: «Переход на цифровое вещание высвободил значительный объем частот (цифровой дивиденд), который РТРС вот уже несколько лет не торопится отдавать операторам. Хотя есть решения, способные обеспечить надежность эфирного телевещания и без использования этих диапазонов». Сети 5G имеют критическое значение для дальнейшей цифровой трансформации экономики, подчеркнули в компании. В МТС добавили, что заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса для 4G и 5G. В «МегаФоне» заверили: «Есть понимание, что при конструктивном взаимодействии возможно совместное использование диапазонов».

Диапазон 3,4–3,8 ГГц — самый массово применяемый среди операторов 5G, его недоступность для российских компаний может негативно отразиться на расходах, поскольку «развертывание сетей в более высоких частотах требует больших затрат», отмечает автор профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что часть спектра 3,4–3,8 ГГц сейчас занята службами правительственной спецсвязи ФСО: «Если они также частично используются вещателями для доставки сигнала через спутник, это значит, что в "золотом диапазоне" могут сосуществовать как силовые, так и гражданские пользователи».

Юлия Тишина, Вадим Красников, Юрий Литвиненко