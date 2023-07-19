Из тарифов вынимают лишнее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ужесточает надзор в сфере тарифного регулирования. Для этого ведомство намерено поделиться со своими территориальными органами полномочиями по контролю за экономической обоснованностью тарифов. Это увеличит охват проверок, при этом принятие решений по их результатам остается за центром. Включение подразделений службы на местах в эту деятельность увеличит присутствие центрального аппарата в регионах и может сократить масштабы недобросовестных практик тарифных регуляторов, которые подчиняются непосредственно губернаторам. Эксперты отмечают, что, поскольку территориальные органы лучше знают местную конъюнктуру, этот шаг позволит заметнее снижать тарифную нагрузку, уровень которой напрямую влияет на инвестиционную активность бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС намерена пристальнее вглядеться в устанавливаемые в регионах тарифы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ ФАС намерена пристальнее вглядеться в устанавливаемые в регионах тарифы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ФАС опубликовала на regulation.gov.ru проект постановления правительства, корректирующего модель контроля за решениями тарифных регуляторов и за обоснованностью тарифов, включив в число контролеров собственные территориальные органы. Как пояснили “Ъ” в ФАС, проверки региональных органов тарифного регулирования проводит только центральный аппарат службы. Он выявляет такие нарушения, как установление тарифов выше или ниже предельного уровня, а также неустановление тарифов в срок.

С марта по август 2022 года действовал мораторий на такие проверки. В результате по его окончании, по данным ФАС, она выдала ряд предписаний и приказов об отмене тарифных решений — так, удалось исключить из тарифов 3,58 млрд руб. необоснованных сумм. Всего в 2022 году выдано 36 предписаний со сроком исполнения в 2023 году. В итоге при пересмотре тарифов регуляторы должны исключить нагрузку еще в 9,2 млрд руб. Поясним, что к экономически не обоснованным расходам в составе тарифа могут относиться, например, траты на невыполненные инвестпрограммы или на содержание избыточного персонала (если его численность превышает предусмотренную нормативами).

В ФАС полагают, что расширение полномочий терорганов позволит повысить эффективность контроля в тарифной сфере и снижать необоснованно завышенные тарифы. При этом увеличение охвата контрольной деятельности не потребует расширения штата. Принятие решений — вынесение акта реагирования по итогам проверки, а также последующий контроль его исполнения — остается в ведении центрального аппарата ФАС. В службе это объясняют необходимостью сохранения единообразия практики надзора, а также дополнительного внутреннего процедурного контроля.

Наделение терорганов контрольными полномочиями в сфере тарифов на деле означает углубление ФАС в региональную специфику. От главы ФАС Максима Шаскольского при его назначении ожидали наведения порядка именно в сфере тарифного регулирования (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года). На прежней должности вице-губернатора Санкт-Петербурга он был известен успешными тарифными переговорами с госмонополиями, которые всегда необходимы для поиска баланса между ростом экономики в целом и заинтересованностью госмонополий в достаточном уровне тарифной прибыли для инвестиций в инфраструктуру. Однако из-за пандемии и военной операции РФ на Украине ФАС пришлось заниматься «текучкой» и регулированием цен на социально значимые товары, а введение единого тарифного законодательства наткнулось на сопротивление ведомств и рынка. Впрочем, в ФАС рассказали, что соответствующий законопроект уже поддержан отраслевыми ведомствами, продвижения удалось добиться и в части его согласования с бизнес-сообществом. Таким образом, до повторного внесения проекта в правительство остался только один важный этап — его рассмотрение на подкомиссии правительственной комиссии по административной реформе. Так что де-факто ФАС, не теряя времени в ожидании единого регулирования, приступила к наведению порядка в доступной ей сфере контроля за обоснованностью тарифов.

Эксперты инициативу оценили положительно. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов при этом предупреждает о сложностях ее внедрения на первом этапе. «Это необходимость более детального погружения управлений ФАС в проблематику тарифного регулирования, усиление компетенций»,— говорит он. По словам же руководителя направления экономических исследований Kulik&Partners Law.Economics Татьяны Басовой, терорганы ФАС уже выполняют контроль за ценообразованием (в составе коллегиального органа, принимающего тарифные решения в регионах), а сама служба уделяла немало внимания программам наставничества. «При правильно выстроенном взаимодействии и консультационной поддержке ФАС совершенствование централизованной иерархической модели контроля за тарифными решениями с включением в нее дополнительных полномочий регионов позволит еще больше снижать тарифную нагрузку на потребителей энергоресурсов в социальной и промышленной сферах»,— считает эксперт.

Юрист практики конкурентного права BGP Litigation Елена Сатина предполагает, что ФАС будет направлять тероргану поручение о проведении проверки в отношении установленного регионом тарифа, то есть в задачи терорганов будет входить сбор материалов и предварительная оценка обоснованности тарифов, а служба сможет на их основе принимать решения. «Мера повысит эффективность проводимых проверок с учетом роста их количества — как правило, проверка антимонопольного органа на предмет обоснованности тарифа объемна и предполагает кропотливый анализ процедуры его установления»,— добавляет она. Самое важное, по словам Ильи Долматова, это то, что с федерального уровня тяжело глубоко погрузиться в региональную специфику, «рассмотрение на местах причин, приводящих к нарушениям, может позитивно сказаться на результативности контрольной работы».

Диана Галиева