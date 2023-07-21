Суд в Москве арестовал Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева арестовала бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября — по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ) в интернете, сообщает «Интерфакс».

Об аресте ходатайствовал следователь управления ФСБ по Москве. Обосновывая просьбу об аресте, представитель спецслужбы сообщил, что Игорь Стрелков может скрыться от следствия, поскольку «обладает навыками конспирации и противодействия».

Сам Игорь Стрелков на заседании заявил, что скрываться от следствия не намерен. Он сослался на проблемы со здоровьем и попросил отправить его под домашний арест.

Адвокат Александр Молохов на заседании сказал: «Игорь Всеволодович не оспаривает, что он является автором записей, но вину не признает. Он готов сотрудничать со следствием, чтобы установить истину, не собирается мешать расследованию» (цитата по «РИА Новости»).

По словам адвоката, дело в отношении Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля. Основанием для дела стали два поста в Telegram-канале Стрелкова от 25 мая. В них речь идет о Крыме и об отсутствии выплат десантникам 105-го и 107-го полков. В материалах дела есть заключение специалиста Института криминалистики ФСБ и опрос жителя Крыма, который испытал «некое возмущение», сказал защитник.

Санкция вменяемой Игорю Стрелкову статьи предполагает лишение свободы на срок до пяти лет либо принудительные работы на тот же срок.

Александр Кислов