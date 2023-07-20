Сверхприбыль приблизилась к бюджету

Доработанный резонансный законопроект о разовом налоге, предполагающий изъятие у бизнеса 300 млрд руб., одобрен вчера Госдумой в решающем, втором чтении. Перечень освобождаемых от обязанности поделиться с бюджетом ранее полученной сверхприбылью на этом этапе был расширен. К компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам МСП и плательщикам единого сельхозналога добавлены не выплачивавшие дивиденды застройщики, проблемные финансовые организации, а также предприятия, активно инвестировавшие и потому не имевшие выручки в 2018–2019 годах. Кроме того, для снятия опасений бизнеса по поводу возможной переплаты депутаты уточнили особенности досрочной уплаты налога по ставке 5% в этом году вместо 10% в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После законодательного оформления разового налога на первый план в деле обеспечения его поступления в бюджет выходит налоговая служба (на фото — глава ФНС Даниил Егоров)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ После законодательного оформления разового налога на первый план в деле обеспечения его поступления в бюджет выходит налоговая служба (на фото — глава ФНС Даниил Егоров)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пакет законопроектов о налоге на сверхприбыль одобрен депутатами во втором, основном чтении — и если в первом голосование предварялось бурными спорами (см. “Ъ” от 29 июня), то вчера раз оно сопровождалось уже процедурными трудностями. По основному проекту, регламентирующему сам разовый налог, парламентариям пришлось голосовать дважды, поскольку из-за сбоя в нумерации поправок одному из депутатов в силу регламентных ограничений не удалось вынести на отдельное рассмотрение свое предложение о распространении действия налога на нефтегазовый сектор (оно в итоге было отклонено). По результатам повторного голосования парламентарии поддержали проект 310 голосами (против высказались 14 депутатов, 17 воздержались). Законопроект-«спутник» о включении в Налоговый кодекс нормы о возможности установления налогов разового характера был принят без накладок и без обсуждения.

Формально взиматься разовый налог будет в 2024 году — по базовой ставке в 10% от разницы между прибылью компаний 2021–2022 и 2018–2019 годов — ввести его раньше не позволяет законодательство. Но поскольку правительство заинтересовано в том, чтобы получить эти деньги поскорее, компаниям дана возможность уплатить его уже с 1 октября по 30 ноября этого года — и тогда ставка составит лишь 5%, а налог будет оформлен в виде обеспечительного платежа, который зачтется в качестве налога в следующем году. Всего за счет налога на сверхприбыль Минфин рассчитывает пополнить бюджет минимум на 300 млрд руб.

Под разовый налог подпадают компании, у которых средняя прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд руб.

Доработанная ко второму чтению редакция законопроекта предусматривает поблажку для компаний, у которых налоговая база превысила половину исчисленной прибыли за 2022 год, но прирост активов в 2021-м опередил прирост налога на прибыль и дивиденды при этом распределялись. Для таких организаций налог будет ограничен половиной суммы от налоговой базы 2022 года. Минфин объяснил такое решение необходимостью поддержки бизнеса, который реинвестировал средства и развивал производство.

Дополнен ко второму чтению и перечень тех, кто платить не разовый налог не должен. В первом чтении это право было дано малому и среднем бизнесу, угольщикам, компаниям нефтегазового сектора, плательщикам единого сельхозналога. Ко второму чтению от уплаты избавлены банки и некредитные организации, в отношении которых на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства (см. “Ъ” от 13 июля), а также компании, у которых в 2018–2019 годах не было выручки. Представлявшая законопроект зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева пояснила: речь идет об организациях, которые осуществляли инвестиции или являлись стартапами,— облагать их налогом будет несправедливо.

Также налог не станут платить застройщики, которые реализуют жилищные проекты с привлечением средств граждан (если в 2021–2022 годах они не выплачивали дивиденды). Эта поправка потребовала дополнительных разъяснений со стороны Минфина — депутатов заинтересовало, почему из списка плательщиков не вывели всех девелоперов. Замглавы ведомства Алексей Сазанов объяснил это особенностями производственного цикла, который предполагает сначала привлечение средств и создание проектных компаний, а затем уже — реализацию квартир (соответственно, откладывается момент признания прибыли) — для таких застройщиков разовый платеж станет фактически не налогом на сверхдоход, а «увеличенным налогом на прибыль». Крупные же компании, которые на постоянной основе реализуют различные проекты и распределяют дивиденды, по словам замминистра, ведут «регулярную, а не проектную деятельность» и получают сверхприбыль. Это объяснение Алексей Сазанов подкрепил оценкой выплаченных крупными застройщиками в 2021–2022 годах дивидендов — почти 160 млрд руб.

Отдельный блок поправок второго чтения касается уточнений самого порядка уплаты налога — введенный, как отметила Ольга Ануфриева, для того, чтобы «на практике не было вопросов». Он появился потому, что ранее сформулированная конструкция обеспечительного платежа вызывала опасения у РСПП и Торгово-промышленной палаты (ТПП) в связи с рисками применения уже полной 10-процентной ставки при возврате или незачете хотя бы одного рубля из заранее уплаченной суммы (см. “Ъ” от 29 июня). Для ясности вводятся положения, регламентирующие порядок действий в случае возможных изменений. Так, при доначислениях по результатам налоговой проверки увеличится и сумма обеспечительного платежа, а в случае подачи компанией уточненной декларации за 2021–2022 годы налог исчисляется на основании ее показателей — если возникла переплата (при представлении налогоплательщиком заявления о ее возврате), сумма обеспечительного платежа уменьшается.

Как сказал “Ъ” глава ТПП Сергей Катырин, в поправках также «учтены отдельные предложения ТПП и бизнеса» — в частности, упомянутая норма об исключении из числа плательщиков организаций, у которых в 2018–2019 годах из-за незавершенности инвестиционного цикла или по другим причинам не было выручки. Законопроект в новой редакции, добавил Сергей Катырин, в ТПП поддерживают. В РСПП от комментариев воздержались.

Евгения Крючкова, Диана Галиева