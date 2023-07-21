Ключевая ставка шагнула вверх

Банк России сегодня повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% годовых. Решение принято на фоне усиления инфляционного давления в силу того, что возможности наращивания производства не поспевают за ростом внутреннего спроса, и ускорения переноса в цены ослабления рубля. При этом ЦБ констатирует завершение стадии восстановительного роста экономики и улучшил прогноз прироста ВВП в этом году до 1,5–2,5%. Ожидая инфляции на уровне 5–6,5% по итогам этого года, ЦБ допускает дальнейшее повышение ставки для ее возвращения к целевым 4% в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сегодня совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку — после удержания ее на уровне 7,5% на протяжении шести заседаний подряд показатель повышен сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), до 8,5% годовых. Напомним, в начале июня ЦБ допускал повышение ставки на ближайших заседаниях, и большинство аналитиков ожидало сегодня увеличения ставки на 50 б. п., хотя некоторые не исключали шаг сразу в 100 б. п.

Банк России обосновал свое решение динамикой роста цен: инфляционное давление усиливается и «проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг».

Так, текущие темпы инфляции в пересчете на год превысили 4% и продолжают рост, как и годовой показатель, который поднялся до 3,6% на 17 июля (после 3,3% в июне и 2,5% в мае). По итогам года ЦБ ожидает инфляцию в диапазоне 5–6,5% (прогноз уточнен — ранее ожидалось 4,5–6,5%), а в 2024 году — возвращения ее к 4%.

Объясняется такая динамика тем, что рост внутреннего спроса превышает возможности производства во многих отраслях (в том числе из-за ограниченности свободных трудовых ресурсов), а также ускорением переноса в цены ослабления рубля, которое может оказаться более выраженным, чем предполагал базовый сценарий. Эти факторы существенно увеличивают проинфляционные риски — среди них в качестве основного ЦБ также выделяет «нарастающее отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», которое может стать проблемой в случае сохранения повышенного спроса со стороны госсектора при дальнейшем росте потребительского спроса, поддерживаемого высокими темпами кредитования, ростом реальных зарплат и «адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках».

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На фоне того, что вклад бюджетных расходов в увеличение внутреннего спроса продолжает расти, ЦБ вновь предупреждает: в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски еще усилятся — и тогда потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Не исчезли и такие риски, как влияние геополитической напряженности на условия внешней торговли: речь идет о вероятности дополнительного ослабления спроса на товары российского экспорта на фоне усиления санкций, а также о сложностях в логистике и финансовых расчетах, влекущих за собой удорожание импорта.

Оценивая экономическую активность, ЦБ констатирует, что восстановительная фаза развития экономики РФ «в целом завершена».

При этом сохраняется неоднородность тенденций в разных отраслях: если выпуск в секторах, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превзошел докризисный уровень, то в ориентированных на экспорт он сдерживается действием санкций. По итогам года Банк России ожидает прироста ВВП на уровне 1,5–2,5%, улучшив таким образом прогноз (с 0,5–2%). В 2024 году ожидается прирост на 0,5–2,5%, в 2025-м — 1–2%, а в 2026-м — 1,5–2,5%.

Сигнал относительно дальнейших решений по ключевой ставке остался жестким — ЦБ допускает возможность ее повышения на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Следующее заседание совета директоров по вопросу ставки намечено на 15 сентября. Прогноз средней ключевой ставки на 2024 год повышен с 6,5–7,5% до 8,5–9,5%.

Евгения Крючкова