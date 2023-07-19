Европа охладела к дизелю

В июне в ЕС произошло знаковое событие: доля проданных электромобилей — 15,1% — впервые в истории оказалась выше, чем доля проданных дизельных авто — 13,4%. На втором месте с долей 25% остаются гибридные машины. Автомобили с бензиновым двигателем все еще лидируют, но их доля продолжает неуклонно снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станции зарядки электромобилей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Станции зарядки электромобилей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Об изменении расстановки сил на европейском авторынке стало известно из очередного отчета Ассоциации европейских автопроизводителей за июнь и первое полугодие. В отчете говорится, что автомобильный рынок Европы восстановился от пандемии COVID-19.

Продажи всех автомобилей в ЕС выросли по итогам первой половины 2023 года на 17,9% и составили 5,4 млн штук.

Однако столь значительный прирост в июне связан прежде всего с эффектом низкой базы в 2022 году. По сравнению же с 2019 годом прирост объема продаж значительно скромнее — 21%.

В июне рост автопродаж был зафиксирован на всех рынках ЕС, кроме Венгрии, где они сократились на 1,4%. На крупнейших рынках Европы наблюдается значительное повышение спроса по сравнению с прошлым годом. В Германии продажи выросли на 24,8%, в Испании — на 13,3%, французский рынок вырос на 11,5%, а итальянский — на 9,1%.

Что касается электромобилей, то в июне в ЕС их было продано 158,2 тыс. штук, на 66,2% больше, чем в прошлом году.

Всего за полугодие было реализовано 703,6 тыс. электромобилей, на 53,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидируют по продажам электромобилей такие страны, как Нидерланды (рост продаж в июне на 90,1%), Германия (+64,4%) и Франция (+52%). Благодаря такому высокому росту рыночная доля новых электромобилей в ЕС увеличилась за год с 10,7% до 15,1%. Доля же дизельных автомобилей продолжает неуклонно сокращаться. По итогам июня она составила 13,4% против 17,4% годом ранее.

В ЕС также растут продажи гибридных автомобилей: в июне они увеличились на 32,4%, до 254,1 тыс. штук. Столь высокий рост во многом обеспечен увеличением продаж в Германии (+59,1%), Италии (+29,9%), Франции (+27,9%) и Испании (+22,7%). Всего же за первые шесть месяцев продажи гибридных автомобилей в ЕС составили 1,4 млн штук, что на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года. По рыночной доле гибриды занимают в ЕС уверенное второе место — 25%.

Лидером же в ЕС все еще остаются машины с бензиновым двигателем, хотя их доля продолжает снижаться — с 38,5% в июне прошлого года до 36,3% сейчас. В июне продажи автомобилей с бензиновым двигателем в ЕС показали относительно небольшой рост — на 11%, а по итогам полугодия — на 15,9%.

Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик