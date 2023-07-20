Помутилося Черное море

Принятое Москвой решение считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, а поэтому Евросоюз нарастит военную поддержку Киева. С таким тезисом выступил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который участвовал во встрече глав МИДов стран ЕС. Москва тем временем продолжает называть конкретные условия для возвращения к зерновой сделке, но подобные перспективы по-прежнему остаются крайне туманными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вечером 19 июля Минобороны РФ объявило, что со следующего дня все суда, следующие в черноморские порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а «страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима». После этого мировые СМИ принялись анализировать, какова вероятность потопления торговых судов в Черном море, решится ли кто-то пройти по небезопасному маршруту и как можно всего этого избежать.

В ответ 20 июля Минобороны Украины фактически отзеркалило предупреждение российского ведомства и заявило, что с полуночи 21-го числа будет воспринимать идущие в черноморские порты РФ суда как перевозящие военные грузы. К вечеру четверга посол России в США Анатолий Антонов, впрочем, назвал «фальсификациями чистой воды» информацию о якобы готовящихся Россией атаках на гражданские суда.

Президент РФ Владимир Путин в среду заверил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, «если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней». Во-первых, по его словам, «немедленно» должно произойти переподключение к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт российского зерна. Во-вторых, от Запада ждут разблокировки поставок сельхозпродукции и удобрения из России на мировые рынки.

Тем не менее признаков того, что эти условия будут выполнены, пока нет. Кроме Турции и ООН (которые и раньше официально выступали за полную реализацию стамбульских соглашений, включая российскую часть), никто, кажется, сильно не надеется на реанимацию договоренностей в ближайшее время. А потому союзники Украины продумывают свои варианты ответа на разрушение сделки. Эта тема стала одной из ключевых и на очередном заседании Совета ЕС 20 июля в Брюсселе.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, одним из решений сложившейся ситуации может стать увеличение экспорта украинского зерна по суше.

«Что ж, кроме моря у нас есть “маршруты солидарности”, которые позволяют нам экспортировать много зерна из портов Черного моря через сухопутные границы государств-членов, соседствующих с Украиной. Масштабы надо будет увеличить»,— сказал дипломат.

Это, правда, не означает, что Евросоюз готов просто перенаправить экспортные потоки, забыв про украинские черноморские порты. По словам господина Борреля, Россия три ночи подряд атаковала прибрежные территории, что обернулось «уничтожением тысяч тонн зерна». Поэтому отвечать Западу надо уже не только на факт блокировки морских коридоров, но и на «физическое уничтожение» сельхозпродукции.

«Это варварское отношение… Нам уже понятно, что это создает глобальный продовольственный кризис. Выход только один — увеличивать военную поддержку Украины. Мы должны предоставить средства ПВО. Если Россия применяет дроны, надо дать такие средства, которые их уничтожат»,— сформулировал Жозеп Боррель, видимо, общий подход.

Из слов европейского чиновника следует, что варианты с реализацией российской части стамбульских соглашений не рассматриваются, а речь идет об альтернативных маршрутах и интенсификации поставок новых вооружений Украине. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, на Западе «готовы идти на любые жертвы, главное не дать “слабину” в отношении» Москвы. Госпожа Захарова заверила, что восстановление сделки возможно — ЕС надо лишь внести изменения в свои санкционные регламенты, что позволит реализовать российскую часть черноморской инициативы.

В США между тем тоже не рассуждают о выполнении требований Москвы, но отмечают неизбежные трудности в экспорте украинского зерна. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, «единственный вариант — это перевозить по суше, железной дороге, грузовым транспортом». «Это затруднительнее, менее эффективно»,— подчеркнул он. И добавил, что посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов, груженных сельхозпродукцией из Украины, Вашингтон не собирается.

Тем временем Киев делает акцент на тезисе о том, что одним из наиболее пострадавших от разрушения сделки оказался Китай.

Из данных ООН известно, что всего за время работы черноморских коридоров было экспортировано почти 33 млн тонн украинского зерна. Из них 8 млн тонн отправились в КНР, 6 млн — в Испанию, 3,2 млн — в Турцию. В целом на азиатские страны пришлось 16,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции из Украины, 12,8 млн тонн отправили в Евросоюз, 4 млн тонн — в Африку.

При этом, как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, во время атак РФ на черноморские порты после ее выхода из сделки пострадали «60 тыс. тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай». Уже 20 июля глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, прикрепив соответствующие фотографии, сообщил, что ночной удар задел не только портовую инфраструктуру, но и консульство КНР. «Враг не обращает ни на что внимания»,— написал господин Кипер. МИД Украины заверил, что находится в контакте с китайскими коллегами «для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи». Пекин оперативно эти новости не комментировал.

Так или иначе ставка на вовлечение Китая в информационное поле вокруг зерновой сделки и последствий прекращения ее работы вполне объяснима. Официально Пекин недвусмысленно говорил о заинтересованности в продолжении реализации «пакетного соглашения по черноморской зерновой инициативе, которое способствовало стабилизации цен на продовольствие в мире». Власти КНР неоднократно выражали надежду на урегулирование вопроса перевозки зерна по Черному морю «путем диалога и консультаций».

В любом случае диалога и консультаций на горизонте особо не прослеживается. Разве что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить эту проблему с Владимиром Путиным в августе во время личной встречи. Правда, окончательного подтверждения, что такие переговоры состоятся в следующем месяце в Турции, пока до сих пор нет.

Другое дело, что в Киеве их, кажется, и не собираются дожидаться. Украина уже предлагала возобновить работу черноморских зерновых коридоров без участия России. И хотя такая инициатива, по информации СМИ, не вызвала восторга даже у преданных сторонников стамбульских соглашений, глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time заявил: «Мы готовы взять любые риски». По его словам, Украина считает необходимым восстановить экспорт зерна по Черному морю и посылает «простой сигнал миру: “Нам не нужна Россия”».

Алексей Забродин