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Коммерсантъ FM
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Нет ли лишнего блокпакетика

Альфа-банк покупает долю в «Кассир.ру»

Альфа-банк планирует получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру»: сумма сделки, по неофициальным данным, может превысить 1 млрд руб. Совладельцем сервиса уже был Тинькофф-банк, но его структуры вышли из капитала компании в 2021 году. Участники рынка и эксперты отмечают, что Альфа-банк — не новичок в сегменте развлечений, но профильного сервиса в его экосистеме нет. Интеграция «Кассир.ру», по их мнению, позволит банку привлечь новую аудиторию.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что Альфа-банк намерен приобрести долю в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор». Речь идет о покупке «блокирующего пакета», сумма сделки превышает 1 млрд руб., утверждает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров. «Кассир.ру» уже назван в числе партнеров в мобильном приложении Альфа-банка. Гендиректор и бенефициар компании Евгений Финкельштейн отказался от комментариев. В Альфа-банке отказались от комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на 20 июня 83,66% в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» принадлежит Евгению Финкельштейну, еще 16,33% — Надежде Соловьевой. Выручка группы «Кассир.ру» за 2022 год, включая Radario (билетная платформа и маркетинговый сервис, 60% — у «Кассир.ру»), составила 1,4 млрд руб., оборот — 11,3 млрд руб.

Альфа-банк — не первая финансовая организация, которая интересуется сегментом билетных операторов. В 2018 году головная компания Тинькофф-банка TCS Group приобрела 40% в том же «Кассир.ру». В феврале 2019 года доля группы снизилась до 17,5%, затем выросла до 35%, а в августе вновь уменьшилась до 29,13%. В июле 2021 года TCS Group вышла из «Кассир.ру», вернув долю господину Финкельштейну.

В 2022 году на фоне отмены концертов зарубежных и части российских исполнителей из-за военных действий на Украине на российском рынке билетных операторов усилилась консолидация. «Кассир.ру» купил один из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim. «Вполне вероятно, что стоимость компании оценивают не по текущим показателям и мультипликаторам, а по прогнозируемым с учетом предыдущих сделок,— полагает аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын.— Мультипликатор для публичных компаний, которые продают билеты, составляет менее 1,5. Блокирующий пакет — это 25% в капитале кампании, таким образом весь "Кассир.ру" можно оценить в 4 млрд руб.».

Общий оборот продаж билетов в театры, цирки, на концерты и спортивные мероприятия в 2022 году составил 70–120 млрд руб., говорит главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, уточняя, что индустрия «так и не выработала единой методики расчета». По его прогнозу, в 2023 году рынок достигнет 100–150 млрд руб. «Кассир.ру» «занимает большую долю», поэтому решение Альфа-банка приобрести долю именно в этой компании выглядит логичным, полагает гендиректор Ticketscloud Егор Егерев. В числе конкурентов «Кассир.ру» — «Яндекс Афиша», Ticketscloud, Ticketland, «Афиша», «МТС Live» (Ticketland и Ponominalu) и др.

Компании из телекоммуникационного сегмента и банки активно заходят на рынок развлечений, отмечает Егор Егерев: «В основном это нужно, чтобы получить доступ к аудитории. Альфа-банк уже давно смотрит на рынок мероприятий, компания делала много спонсорских интеграций с артистами, музыкантами». В марте источники “Ъ” говорили, что «МТС Энтертейнмент» хочет купить билетного оператора Ticketscloud (см. “Ъ” от 6 марта).

В сделке сыграли роль личные связи, считает собеседник “Ъ” на рынке организации мероприятий: «Альфа-банк еще 15 лет назад сотрудничал с промоутерской компанией "Планета Плюс" (на 50%, по данным Kartoteka.ru, принадлежит господину Финкельштейну.— “Ъ”) по привозу в Россию крупных артистов, например Scorpions». Источник “Ъ” подчеркивает, что сейчас у банка нет собственных развлекательных продуктов: «Но в 2014–2021 годах он проводил фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People и даже разрабатывал для этого билетный софт». Другой собеседник “Ъ” добавляет, что сделка позволит банку интегрировать билетную платформу в свое мобильное приложение и привлекать аудиторию в экосистему, продавая билеты на эксклюзивные концерты.

Юлия Юрасова, Никита Королев

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