Цифре дают дорогу

Водительские права и СТС в скором времени можно будет оставить дома без опасений быть оштрафованным при встрече с инспектором. Водителю достаточно взять мобильный телефон с приложением «Госуслуги.Авто». Соответствующие поправки к ПДД подготовлены Минцифры и, по данным “Ъ”, согласованы с ГИБДД. Эксперты инициативу поддержали, однако предупредили: если у автовладельца, например, в мобильном сядет батарея, он станет нарушителем. А такая ситуация может обернуться даже эвакуацией машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минцифры в понедельник опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к ПДД, согласно которым «сведения» из водительских прав, СТС и других документов, которые должны быть с собой у лица, управляющего транспортным средством, могут быть предъявлены инспектору «в электронном виде» — с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Авто». Это будет приравнено к предъявлению обычных документов в бумажном виде.

Приложение «Госуслуги.Авто», напомним, разработано Минцифры и ГИБДД и запущено в 2021 году. Используя информацию портала госуслуг, программа генерирует QR-коды, которые содержат данные водительских документов в шифрованном виде. Сперва это были только свидетельства о регистрации (СТС), в 2022 году кодами в рамках эксперимента стали шифровать и водительские права. Сейчас, по данным Минцифры, приложение установлено более чем на 4,5 млн мобильных устройств.

QR-код (анимированный для прав и статичный для СТС) инспекторы считывают с помощью планшетов с ключом и дешифратором. До сих пор наличие работающего приложения не освобождало водителей от обязанности возить с собой оригинальные документы (это ограничение было записано в ПДД). Ситуация изменится после того, как проект пройдет обсуждения и вступит в силу.

«Предлагаемое новшество направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения»,— сказано в пояснительной записке к поправкам.

«Абсолютно правильная инициатива, подобное уже было опробовано на примере электронных полисов ОСАГО,— считает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Технически вполне возможно заменить привычные нам бумажные документы электронной информацией. Это позволит водителям не беспокоиться об отсутствии при себе необходимых документов и связанных с этим неприятных последствий. Тем более что отсутствие этих документов у водителя не имеет прямого отношения к безопасности движения».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поправки также поддержал, обратив внимание на то, что в дороге возможны и экстренные ситуации — например, внезапно села батарейка телефона или сломался экран. В таком случае, обращает внимание эксперт, если у водителя нет с собой бумажных оригиналов, де-юре он оказывается вообще без документов, а значит, может быть привлечен к ответственности по ст. 12.3 КоАП — штраф 500 руб. Но при отсутствии СТС машину эвакуируют на штрафстоянку. «Водитель должен понимать все риски, которые возникают, если он садится за руль с одним лишь телефоном,— подчеркивает господин Шкуматов.— Если что-то пойдет не так, отвечать ему». Сергей Радько считает, что наказание за отсутствие при себе документов нужно вообще отменить.

Иван Буранов