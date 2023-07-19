Авиакомпании налетали положенное

В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Этот показатель также на 18% ниже, чем в 2019 году, и только на 1 млн человек превышает уровень 2017 года. Эксперты полагают, что заданная Минтрансом планка в 101 млн пассажиров по итогам года будет достигнута. Но часть источников считает, что наращивание перевозок чревато быстрым исчерпанием ресурса парка самолетов, который пока нечем заменить.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Пассажиропоток авиакомпаний вырос в первом полугодии на 18%, в годовом выражении до 47,5 млн человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече президента РФ с членами правительства. Это на 18% ниже, чем в 2019 году, когда отрасль еще не пострадала от ковида и последствий военных действий на Украине, и примерно соответствует уровню первого полугодия 2017 года, когда было перевезено 46,2 млн пассажиров.
Минтранс прогнозирует по итогам года пассажиропоток в 101 млн человек или даже выше (против 95 млн человек в 2022 году). Эксперты считают это реализуемым, учитывая, что во втором полугодии перевозки обычно несколько выше, чем в первом.
Как и в 2022 году, 80% пассажиропотока придется на внутренние рейсы, из которых половина — на межрегиональные перевозки, ожидают эксперты. Особенно выделяются Новосибирск и Екатеринбург, «перехватившие» за счет развития маршрутной сети значительную долю пассажиропотока у аэропортов Москвы, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Традиционно востребованы останутся Сочи и Минводы.
На международных линиях пассажиропоток, по оценкам Минтранса, может составить около 20 млн человек — рост на 12% год к году. По словам Виталия Савельева, сейчас авиакомпании РФ совершают прямые рейсы в 24 страны. С учетом иностранных перевозчиков прямое авиасообщение доступно в 36 стран, добавляет господин Горин. Он отмечает, что драйвером роста останется Турция, куда летом могут полететь 3 млн человек. Быстро восстановился до допандемийных уровней Таиланд: за первое полугодие его посетили 800 тыс. человек. На 60% вырос пассажиропоток в ОАЭ: если до 2020 года он составлял около 400 тыс. человек в год, в этом году должен составить около 1,1 млн. Египет, превратившийся из традиционно зимнего в круглогодичное направление, по итогам года «соберет» около 900 тыс. туристов. Основной же прирост, по мнению Дмитрия Горина, даст авиасообщение с Китаем «при условии реализации проекта электронных виз и безвизовых групповых поездок».
Виталий Савельев заявил, что, несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования отрасли втрое по сравнению с 2022 годом (со 174 млрд руб. до 58 млрд руб.), авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости билетов.
Многие собеседники “Ъ” в отрасли полагают, что искусственное сдерживание тарифов ради поддержания пассажиропотока может привести к преждевременному выбытию самолетов на фоне нехватки запчастей и невозможности продления ресурса.
Некоторые эксперты считают, что авиакомпании, активно эксплуатирующие SSJ, будут вынуждены резко сокращать перевозки уже к 2024 году. Весной на конференции АТО представитель авиакомпании «Руслайн» говорил, что, согласно полетной программе перевозчика, ресурсов парка хватит на три года.
Замечания о рисках исчерпания ресурса авиапарка действительно звучат в отрасли, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Однако публично ни один из крупнейших эксплуатантов магистрального реактивного флота не заявлял о проблемах с поддержанием летной годности и о необходимости в сбережении ресурса. Кроме того, напоминает эксперт, Минтранс заявлял, что авиакомпании смогут эксплуатировать иностранные самолеты до 2030 года и поэтому у регулятора нет никаких оснований для пересмотра целевых показателей по пассажиропотоку.
В авиаотрасли трафику традиционно уделяется больше внимания, чем финансовым метрикам, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Он отмечает, что для перевозчиков было и остается важным удержание своих долей рынка в натуральном выражении, а для авиавластей это наиболее понятный показатель транспортной доступности.