Авиакомпании налетали положенное

В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Этот показатель также на 18% ниже, чем в 2019 году, и только на 1 млн человек превышает уровень 2017 года. Эксперты полагают, что заданная Минтрансом планка в 101 млн пассажиров по итогам года будет достигнута. Но часть источников считает, что наращивание перевозок чревато быстрым исчерпанием ресурса парка самолетов, который пока нечем заменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пассажиропоток авиакомпаний вырос в первом полугодии на 18%, в годовом выражении до 47,5 млн человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече президента РФ с членами правительства. Это на 18% ниже, чем в 2019 году, когда отрасль еще не пострадала от ковида и последствий военных действий на Украине, и примерно соответствует уровню первого полугодия 2017 года, когда было перевезено 46,2 млн пассажиров.

Минтранс прогнозирует по итогам года пассажиропоток в 101 млн человек или даже выше (против 95 млн человек в 2022 году). Эксперты считают это реализуемым, учитывая, что во втором полугодии перевозки обычно несколько выше, чем в первом.

Как и в 2022 году, 80% пассажиропотока придется на внутренние рейсы, из которых половина — на межрегиональные перевозки, ожидают эксперты. Особенно выделяются Новосибирск и Екатеринбург, «перехватившие» за счет развития маршрутной сети значительную долю пассажиропотока у аэропортов Москвы, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Традиционно востребованы останутся Сочи и Минводы.

На международных линиях пассажиропоток, по оценкам Минтранса, может составить около 20 млн человек — рост на 12% год к году. По словам Виталия Савельева, сейчас авиакомпании РФ совершают прямые рейсы в 24 страны. С учетом иностранных перевозчиков прямое авиасообщение доступно в 36 стран, добавляет господин Горин. Он отмечает, что драйвером роста останется Турция, куда летом могут полететь 3 млн человек. Быстро восстановился до допандемийных уровней Таиланд: за первое полугодие его посетили 800 тыс. человек. На 60% вырос пассажиропоток в ОАЭ: если до 2020 года он составлял около 400 тыс. человек в год, в этом году должен составить около 1,1 млн. Египет, превратившийся из традиционно зимнего в круглогодичное направление, по итогам года «соберет» около 900 тыс. туристов. Основной же прирост, по мнению Дмитрия Горина, даст авиасообщение с Китаем «при условии реализации проекта электронных виз и безвизовых групповых поездок».

Виталий Савельев заявил, что, несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования отрасли втрое по сравнению с 2022 годом (со 174 млрд руб. до 58 млрд руб.), авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости билетов.

Многие собеседники “Ъ” в отрасли полагают, что искусственное сдерживание тарифов ради поддержания пассажиропотока может привести к преждевременному выбытию самолетов на фоне нехватки запчастей и невозможности продления ресурса.

Некоторые эксперты считают, что авиакомпании, активно эксплуатирующие SSJ, будут вынуждены резко сокращать перевозки уже к 2024 году. Весной на конференции АТО представитель авиакомпании «Руслайн» говорил, что, согласно полетной программе перевозчика, ресурсов парка хватит на три года.

Замечания о рисках исчерпания ресурса авиапарка действительно звучат в отрасли, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Однако публично ни один из крупнейших эксплуатантов магистрального реактивного флота не заявлял о проблемах с поддержанием летной годности и о необходимости в сбережении ресурса. Кроме того, напоминает эксперт, Минтранс заявлял, что авиакомпании смогут эксплуатировать иностранные самолеты до 2030 года и поэтому у регулятора нет никаких оснований для пересмотра целевых показателей по пассажиропотоку.

В авиаотрасли трафику традиционно уделяется больше внимания, чем финансовым метрикам, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Он отмечает, что для перевозчиков было и остается важным удержание своих долей рынка в натуральном выражении, а для авиавластей это наиболее понятный показатель транспортной доступности.

Айгуль Абдуллина