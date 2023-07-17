Беспилотники закрыли Крымский мост

Украинские силы снова атаковали Крымский мост, повредив в ночь на 17 июля с помощью двух надводных беспилотников несколько автомобильных пролетов. В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области, направлявшаяся в Крым на отдых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Автомобильное сообщение между полуостровом и материковой частью страны пока намерены поддерживать с помощью Керченской паромной переправы и дорогой через новые территории. А в Госсовете Крыма напоминают министру обороны РФ Сергею Шойгу о его обещаниях нанести удар по центрам принятия преступных решений.

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По сообщениям очевидцев, в начале третьего ночи на Крымском мосту с разницей в несколько секунд прозвучали два мощных взрыва в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, были повреждены пролеты направления Керчь—Тамань. В сторону Тамани из Керчи пролет, по предварительным данным, просел на полметра.

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По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в автомобиле, который пострадал в результате взрыва, находилась семья из Старого Оскола. Сорокалетний мужчина и его жена погибли на месте, их 14-летняя дочь была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными повреждениями в больницу.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, движение поездов через мост возобновили к 9 утра. Степень повреждения автомобильной части и сроки ее восстановления на месте оценивают специалисты. Обсуждается вопрос запуска реверсивного движения по одной из двух автомобильных веток.

Тем временем автобусное сообщение из Крыма в регионы России временно отменили, легковые и грузовые автомобили пока направляют на альтернативный маршрут через новые российские территории и на Керченскую паромную переправу, которая возобновила работу с 10 утра только для пассажиров автобусов, ехавших в Крым.

Как сообщил «Ъ» источник в Совмине РК, выезд из Крыма для граждан РФ в сторону Херсонской области проходит в упрощенном режиме без оформления транспорта и паспортного контроля.

Власти региона также обещают оперативно развернуть пункты временного размещения в восточной части полуострова, в которых туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы. Чиновники также сообщают, что местные отельеры готовы бесплатно продлить проживание туристам, которые вынуждены остаться в Крыму.

Ликвидацией последствий ЧП занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

В прокуратуре РК заявили, что взяли на особый контроль ход установления обстоятельств ЧП. На место происшествия выехал прокурор республики Олег Камшилов. В Национальном антитеррористическом комитете назвали атаку на мост террористической, уточнив, что ее выполнили с помощью двух украинских надводных беспилотников.

По данным источников «Ъ», они могли быть мощными гражданскими гидроциклами, выкрашенными в темно-синий цвет и набитыми взрывчаткой. Управлялись они дистанционно.

Подобные ударные дроны на воде несколько раз уже использовались для атак различных объектов в Крыму. Однако, по данным Минобороны, большинство подобных нападений было отражено. Судя по видеозаписям, появившимся в соцсетях, взрывы под мостом предваряли звуки, похожие на стрельбу. Предположительно, огонь мог вестись по дронам из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи, отметили в пресс-службе ведомства, устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к его организации. Впрочем, ответственность за теракт уже фактически взяла на себя украинская разведка.

«Крымский мост — конструкция там излишняя»,— заявил спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. «Террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар. По возмездию — будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений»,— написал Константинов в своем Telegram-канале.

Напомним, в октябре прошлого года на автомобильной части Крымского моста, по версии Следкома РФ, подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом грузовом поезде. Отремонтировали транспортный переход в начале следующего года.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Николай Сергеев