Российских спортсменов придержат компенсацией

В Госдуме РФ готовится законопроект, обязывающий отечественных спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены ими гражданства. Он стал актуален в последние месяцы благодаря уже очень заметному тренду. Несколько десятков российских спортсменов, в том числе довольно известных, лишившихся возможности выступать в топовых соревнованиях из-за международных санкций, чтобы вернуть ее, перешли в сборные других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конькобежка Елизавета Голубева — одна из многих российских спортсменов, сменивших гражданство, чтобы иметь возможность участвовать в топовых соревнованиях

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Конькобежка Елизавета Голубева — одна из многих российских спортсменов, сменивших гражданство, чтобы иметь возможность участвовать в топовых соревнованиях

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что в комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту готовится законопроект о выплате компенсации в случае смены гражданства, сообщил ТАСС. В проекте документа сказано, что, в случае если «спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации», зарегистрирован «спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях», он «обязан осуществить компенсационную выплату российской организации», «осуществившей его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку». При этом существует ряд оговорок. Спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации, если «в течение трех лет до момента его регистрации в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации», а также «если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно». В документе отмечается, что порядок расчета компенсационной выплаты «разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта», то есть Министерством спорта РФ.

Председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Свищев, говоря о компенсации, пояснил, что «это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую».

Законопроект стал актуальным в последние месяцы из-за процесса, который к середине лета приобрел черты если не массового явления, то достаточно устойчивого тренда, угрожающего отечественному спорту серьезными потерями. Речь идет о переходе в сборные других стран российских спортсменов, которые из-за международных санкций после начала специальной военной операции на Украине оказались лишены возможности участвовать в топовых соревнованиях. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) смягчил прошлогодние «изоляционные» рекомендации в отношении России, санкционировав допуск ее представителей на такие турниры. Однако эффект от смягчения пока не слишком явный. Многие спортивные федерации отказываются следовать новым установкам МОК, а те, кто следует, как правило, отсеивают значительную часть россиян с помощью «фильтров», придуманных головной структурой. В частности, они предусматривают запрет на допуск тех, кто «активно» поддерживает спецоперацию и имеет связи с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности». Смена гражданства возвращает спортсменам возможность выступать на топ-уровне.

Версии различных источников по поводу того, сколько российских спортсменов уже воспользовались опцией за минувшие полтора года, различаются. Но в любом случае это как минимум несколько десятков человек.

В составленном «Спорт-Экспрессом» списке фигурирует около полусотни спортсменов, поменявших гражданство.

Среди них есть и спортсмены достаточно известные, рассматривавшиеся в качестве претендентов на олимпийские медали или серьезные достижения на других состязаниях. Это, например, фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, гребчиха Анна Пракатень, борец Даурен Куруглиев, пловчиха Анастасия Кирпичникова, шахматисты Александра Костенюк, Кирилл Алексеенко и Алексей Сарана, боксер Мурат Гассиев, велосипедисты Павел Сиваков и Михаил Яковлев, конькобежка Елизавета Голубева. География их выбора очень широка — от стран бывшего СССР (Армения, Казахстан, Киргизия, Грузия) до государств Восточной (Сербия) и Западной Европы (Франция, Швейцария, Испания, Великобритания) и даже Северной Америки.

Спортивный менеджер Андрей Митьков назвал в разговоре с “Ъ” законопроект «абсолютно логичным» и «давно назревшим».

«Ни в одной другой области российское государство не вкладывает столько средств в подготовку профессионалов. При этом спортсмены привыкли воспринимать его помощь как данность, как что-то естественное. Возьмем ту же Елизавету Голубеву. С момента, когда в начале прошлого десятилетия еще юниоркой она впервые попала в список членов сборных Центра спортивной подготовки, до момента, когда она впервые завоевала награду чемпионата мира, прошло пять лет. Все это время государство обеспечивало ее»,— сказал он. По мнению эксперта, закон о выплате компенсации, «по крайней мере, дисциплинирует спортсменов».

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова между тем призналась ТАСС, что процесс взыскания компенсации со сменивших гражданство российских спортсменов будет сложным из-за юридических деталей. «В случае принятия такого закона нужно будет с молодыми спортсменами подписывать документы об обязательствах. И все это будет необходимо просчитывать»,— добавила она.

Алексей Доспехов