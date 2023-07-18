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Коммерсантъ FM
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Из рубля выжимают сок

Безалкогольные напитки отражают динамику валютного рынка

Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. Копии июльских писем компаний партнерам есть у “Ъ”.

PepsiCo, сказано в обращении компании, планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В компаниях комментарии не предоставили.

В МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) рассказали “Ъ”, что также планируют повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику. Компания уже увеличила цены на газированные безалкогольные напитки с 1 июля на 10% в связи с введением акциза, сообщили в «Очаково».

С 1 июля 2023 года акцизом в 7 руб. на 1 л облагаются напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. В «Мултон Партнерс» («Добрый») и ГК «Черноголовка» (Fantola, «Байкал» и др.) не предоставили комментарии.

Источник “Ъ” в крупной сети отметил, что вопрос повышения цен, вероятно, еще будет обсуждаться в ходе переговоров. Рост цен может компенсироваться промо, добавил другой собеседник “Ъ”. В начале июля источник “Ъ” в другой сети говорил, что поставщики «сильно занервничали» из-за скачка курса рубля, направив уведомления о повышении цен на 10–15%, которые пока не приняты. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магните», «Ленте», Auchan и Metro комментарии не дали.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что в условиях общего роста издержек избежать индексации вряд ли удастся, а из-за высокой чувствительности потребителей к ценам, скорее всего, повышение будет плавным. Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отмечает, что у отрасли высока привязка цен к курсам валют: в себестоимости соков, по его словам, около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.

В случае напитков с содержанием сахара дополнительным фактором, видимо, стал акциз, который платится при производстве, добавляет господин Новиков. Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отмечает, что с учетом введения акциза индексация могла быть и больше.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за январь—май 2023 года продажи всех безалкогольных напитков выросли на 1,7% в объеме и на 14% в деньгах год к году. Единственной категорией, показавшей снижение натуральных продаж, стали фруктовые соки — на 10,4% — при росте на 6,4% в деньгах год к году. По словам господина Стельмакова, в предыдущие скачки курса спрос на напитки снижался в объеме в течение следующего квартала, а затем восстанавливался. Возможно, часть потребителей перейдет и на более дешевые бренды, добавляет он.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что рост тарифов на грузоперевозки, курсовая турбулентность и сложности на сырьевых рынках могут влиять на динамику себестоимости разных категорий товаров. В краткосрочной перспективе предпосылок для изменений не видно, но на ситуацию может повлиять, например, стабилизация курса рубля, отметил господин Леонов.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, влияет рост цен на упаковку и ингредиенты, поставляемые из третьих стран, а дополнительное давление оказывает акциз на сахаросодержащие напитки. Между тем производство напитков и соков растет и потребители имеют широкие возможности выбора в разных ценовых категориях, добавили в министерстве.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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