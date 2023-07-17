Зерновая разделка

Власти РФ не продлили сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. Вернуться к стамбульским соглашениям они будут готовы в случае реализации той части прежних договоренностей, которые касались разблокировки доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. Международное сообщество такое решение не поприветствовало, а Турция как главный архитектор черноморской инициативы выразила надежду на то, что сделку удастся реанимировать. Оптимистичные заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не предотвратили рост биржевых цен на зерно. Однако эксперты дают понять, что пока «скачки цен носят во многом спекулятивный характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как утверждают участники рынка, прямых угроз для российского зерна из-за выхода РФ из сделки «пока не просматривается»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Как утверждают участники рынка, прямых угроз для российского зерна из-за выхода РФ из сделки «пока не просматривается»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

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Очередного продления зерновой сделки не произошло. Дважды до этого пролонгировав черноморскую инициативу на два месяца вместо четырех, Россия все-таки решила выйти из соглашений. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня (17 июля.— “Ъ”)… К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается»,— сообщил стране и миру о решении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что «зерновая сделка остановилась», а Россия «незамедлительно вернется» к ее реализации, как только будет выполнена часть стамбульских соглашений, затрагивающая разблокировку экспорта удобрений и сельхозпродукции из РФ на мировые рынки.

При этом господин Песков добавил: взрыв на Крымском мосту, случившийся ранним утром 17 июля (см. материал на этой странице), никоим образом не повлиял на решение Москвы. По его словам, «это абсолютно не связанные события», а позиция РФ по зерновой сделке была высказана президентом Владимиром Путиным еще 13 июля.

Таким образом, как следовало из слов Дмитрия Пескова, возобновление работы черноморских коридоров связано исключительно с вопросом реализации российской части стамбульских соглашений и ни с чем другим.

Хотя ранее, в конце октября 2022 года, РФ уже приостанавливала участие в сделке после атаки беспилотников на бухту в Севастополе.

После господина Пескова подробнее о судьбе сделки высказался МИД РФ.

В ведомстве заверили, что итоги реализации договоренностей «выглядят неутешительно», а вывоз украинского продовольствия «был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов».

«Что касается меморандума Россия—ООН, то он на деле так и не заработал. Под лицемерные разговоры о нуждах стран Глобального Юга и о том, что санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне продолжили штамповать свои рестрикции… В результате российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными»,— посетовали в МИД РФ.

В итоге Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и объявила о расформировании совместного координационного центра в Стамбуле, занимавшегося регистрацией и инспекцией судов, вывозивших зерно. Раскритиковав секретариат ООН и генсека организации Антониу Гутерриша за недостаточные усилия по реализации российской части соглашений, на Смоленской площади заявили: «Если же в западных столицах реально дорожат черноморской инициативой, то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки».

Спокойствие и не только

Мировое сообщество решение Москвы оценило преимущественно негативно. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «решительно осуждает циничный шаг России, несмотря на усилия ООН и Турции», и пообещала помощь со стороны ЕС по вывозу украинского зерна на мировые рынки через так называемые маршруты солидарности, то есть в обход Черного моря.

В пресс-службе правительства Германии указали, что споры между странами «не должны решаться за счет беднейших людей на этой планете». Там также выразили надежду на то, что в будущем удастся заключить долгосрочную сделку без необходимости пролонгировать ее каждые несколько месяцев.

В Совете национальной безопасности США призвали «правительство России незамедлительно пересмотреть свое решение», которое «ухудшит продовольственную безопасность и нанесет вред миллионам» человек.

Не осталась в стороне и КНР. За несколько часов до объявления Москвой о выходе из сделки представитель МИДа Мао Нин заявила: «Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности». Позднее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил за «продолжение контактов между всеми заинтересованными сторонами» и при этом посоветовал «учитывать интересы России».

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Турция — главный архитектор зерновой сделки — отреагировала на новости сдержанно. Реджеп Тайип Эрдоган (несмотря на явные проблемы у договоренностей, которые он целый год на всех площадках презентовал как единственный посреднический успех кого бы то ни было в российско-украинском конфликте) выразил надежду на то, что черноморская инициатива все-таки будет реанимирована. Комментируя решение Москвы, он заверил, что сделка уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, предотвратив дефицит продовольствия «во многих беднейших странах». «Я верю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать»,— заявил господин Эрдоган, пообещав обсудить проблему с президентом России в ближайшие дни по телефону, а затем «при личной встрече в августе».

Украина первые несколько часов после заявления РФ хранила молчание. Лишь ближе к вечеру пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров поделился «цитатами» Владимира Зеленского. «Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить поставки зерна, если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать»,— подчеркнул господин Зеленский, поручив МИДу уведомить Анкару и ООН о готовности продолжать поставки зерна. Он также напомнил, что в Стамбуле были подписаны два документа и подписи Москвы и Киева на них не пересекались. «Когда Россия говорит, что прекращает, она прекращает свои соглашения с генсекретарем ООН Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было с ними никаких договоренностей»,— пояснил президент Украины.

Что же касается Антониу Гутерриша, несколько дней назад отправившего Владимиру Путину письмо с предложением вариантов по продлению соглашений, то он также выразил сожаление в связи с решением Москвы.

По словам генсека ООН, ему удалось договориться с Еврокомиссией о подключении дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT, чего требовала Россия, а своим выходом РФ фактически прекратила реализацию российской части стамбульских соглашений. Тем не менее господин Гутерриш заверил, что будет содействовать беспрепятственному доступу продовольствия и удобрений с Украины и из России на мировые рынки.

Рынок в ожидании

Пока политики спорили о дальнейшей судьбе сделки, котировки на пшеницу на бирже в Чикаго успели подскочить. Как сообщал центр «Совэкон», специализирующийся на анализе аграрных рынков, в пятницу, в том числе из-за напряженности вокруг стамбульских соглашений, торги фьючерсом закрылись на уровне $243 за тонну, что на 3,4% выше уровня четверга. После 12:00 понедельника котировки росли более чем на 3%, но к 19:00 начали снижаться.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько пояснил, что скачки цен пока носят во многом спекулятивный характер, а влияние котировок на реальную стоимость товара будет зависеть от множества нюансов, связанных с продолжением в новых условиях украинского экспорта. По данным ИКАР, которые приводит Reuters, на конец прошлой недели российская пшеница с 12,5-процентным протеином стоила $228 за тонну против $231 за тонну неделей ранее. «Совэкон» оценивает котировки в $229–234 за тонну (FOB).

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что рынок, вероятно, не верит в серьезность заявлений РФ об остановке зерновой сделки и ждет продолжения поставок украинского продовольствия.

Как напоминает эксперт, до последнего времени действие соглашения удавалось продлевать, а приостановка участия России в сделке в октябре 2022 года продлилась несколько дней. Но настроения, добавил господин Сизов, еще могут измениться в зависимости от того, будут ли теперь идти суда, что будет с терминалами и так далее.

По словам Андрея Сизова, Украина в целом может выполнить план по экспорту зерна в этом сезоне и без глубоководных терминалов на Черном море. Так, страна активно экспортирует зерно через Дунай и недавно отправила через этот канал первое судно класса Handymax примерно с 20 тыс. тонн кукурузы, а также осуществляет поставки продовольствия через Евросоюз и в сам ЕС.

Что же касается России, то она, как сообщал «Совэкон», в июле, первом месяце нового сезона, может экспортировать рекордные 3,7–4,1 млн тонн пшеницы против 2,8 млн тонн в среднем.

Поддержку экспорту оказывают благоприятная рыночная конъюнктура и рекордные переходящие запасы, указывают аналитики. Как отметил господин Рылько, прямых угроз для российского зерна из-за выхода РФ из сделки пока не просматривается. «Но нужно учитывать, что препятствия для экспорта зерна с Украины могут нанести ущерб нашим партнерам, включая Китай и Египет, которые в прошлом сезоне закупали серьезные объемы украинского зерна»,— добавил он. России же и другим крупным экспортерам остановка зерновой сделки может обеспечить более высокие цены, отметил господин Сизов.

В Союзе экспортеров зерна заявили, что планируют продолжать снабжать клиентов российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки, и заверили, что все контрактные обязательства российских экспортеров обязательно будут выполнены.

Тем временем исполнительный директор российского Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что украинский демпинг в рамках зерновой сделки критически влиял на цены на подсолнечное масло, которое из-за этого впервые стало дешевле пальмового, хотя ранее всегда торговалось с премией. Как рассказывал источник “Ъ” на рынке, в этом сезоне цены на подсолнечное масло с Украины доходили до $683–685 за тонну в пересчете на российский базис FOB. По данным «Совэкона» и ИКАР, которые приводит Reuters, российское подсолнечное масло на мировом рынке на конец прошлой недели в среднем стоило $830 за тонну (FOB). Теперь же, как считает Михаил Мальцев, можно будет ждать стабилизации цен на этом рынке.

Алексей Забродин, Анатолий Костырев