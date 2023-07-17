Инвесторы размотали Zewa

Покупателем российского бизнеса шведского поставщика средств личной гигиены Essity стала структура совладельца сети Европейский медицинский центр (EMC), основателя производителя соков «Нидан» Игоря Шилова. В сделку стоимостью около 10 млрд руб. должны войти три фабрики и права на бренды Zewa, Tork, Libresse и Tena на определенный период. У предприятий есть возможности для дальнейшего развития с учетом высокого уровня локализации производства, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал российский бизнес ООО «Новые технологии» Игоря Шилова, совладельца сети Европейский медицинский центр (EMC), сообщила Essity 17 июля. Стоимость сделки — 1,2 млрд шведских крон или около 10 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, активы оплачены наличными, без привлечения заемных средств, отмечается в сообщении. В 2022 году на Россию пришлось около 2% чистой выручки Essity. В 2022-м выручка ООО «Эссити» снизилась на 10,3%, до 28,34 млрд руб., чистая прибыль была 3,61 млрд руб. В EMC и российском Essity оперативные комментарии не предоставили.

В России Essity выпускает гигиеническую продукцию под брендами Zewa, Tork, Libresse и Tena. По собственным данным, управляет двумя фабриками в Тульской области и предприятием в Ленинградской области. После начала военных действий на Украине в апреле 2022 года Essity объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса», а в июне этого года сообщила о подписании соглашения о продаже российских активов.

Игорь Шилов известен как один из основателей крупного производителя соков «Нидан». На конец 2006 года доля компании на российском рынке оценивалась в 18%, а источники «Ъ» говорили об интересе PepsiCo к покупке «Нидана». В 2007-м владеющий 55% «Нидана» господин Шилов продал с остальными акционерами более 75% британскому фонду Lion Capital за $530 млн. А в 2010 году «Нидан» выкупила Coca-Cola.

Сеть ЕМС включает шесть многопрофильных медицинских центров, педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр. В 2021 году, отмечает Forbes, ЕМС стала второй сетью клиник после «Мать и дитя», которая провела IPO, в ходе которого ЕМС был оценен в $1,1 млрд. В 2022-м выручка ЕМС выросла на 12,4%, до €326,3 млн, чистая прибыль была €45 млн.

По словам двух знакомых со сделкой источников «Ъ», новый владелец российских активов Essity, вероятно, получит право использовать все присутствующие на местном рынке бренды в течение определенного периода.

Для Игоря Шилова покупка будет отдельной инвестицией, не связанной с ЕМС, отмечает собеседник «Ъ». Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев также считает, что речь скорее идет об отдельном бизнесе, но допускает синергию с EMC в части расширения канала продаж в b2b-сегмент.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский называет Essity значимым игроком в сегменте санитарно-гигиенической продукции. По его словам, у российского подразделения есть возможности для дальнейшего развития на рынке после продажи бизнеса с учетом высокого уровня локализации. В конце 2022 года Essity сообщала о запуске локального производства более 70 новых артикулов Tork и Zewa и снижении зависимости от импортного сырья.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая