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Коммерсантъ FM
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Инвесторы размотали Zewa

Essity продал российский бизнес совладельцу EMC Игорю Шилову

Покупателем российского бизнеса шведского поставщика средств личной гигиены Essity стала структура совладельца сети Европейский медицинский центр (EMC), основателя производителя соков «Нидан» Игоря Шилова. В сделку стоимостью около 10 млрд руб. должны войти три фабрики и права на бренды Zewa, Tork, Libresse и Tena на определенный период. У предприятий есть возможности для дальнейшего развития с учетом высокого уровня локализации производства, отмечают эксперты.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал российский бизнес ООО «Новые технологии» Игоря Шилова, совладельца сети Европейский медицинский центр (EMC), сообщила Essity 17 июля. Стоимость сделки — 1,2 млрд шведских крон или около 10 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, активы оплачены наличными, без привлечения заемных средств, отмечается в сообщении. В 2022 году на Россию пришлось около 2% чистой выручки Essity. В 2022-м выручка ООО «Эссити» снизилась на 10,3%, до 28,34 млрд руб., чистая прибыль была 3,61 млрд руб. В EMC и российском Essity оперативные комментарии не предоставили.

В России Essity выпускает гигиеническую продукцию под брендами Zewa, Tork, Libresse и Tena. По собственным данным, управляет двумя фабриками в Тульской области и предприятием в Ленинградской области. После начала военных действий на Украине в апреле 2022 года Essity объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса», а в июне этого года сообщила о подписании соглашения о продаже российских активов.

Игорь Шилов известен как один из основателей крупного производителя соков «Нидан». На конец 2006 года доля компании на российском рынке оценивалась в 18%, а источники «Ъ» говорили об интересе PepsiCo к покупке «Нидана». В 2007-м владеющий 55% «Нидана» господин Шилов продал с остальными акционерами более 75% британскому фонду Lion Capital за $530 млн. А в 2010 году «Нидан» выкупила Coca-Cola.

Сеть ЕМС включает шесть многопрофильных медицинских центров, педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр. В 2021 году, отмечает Forbes, ЕМС стала второй сетью клиник после «Мать и дитя», которая провела IPO, в ходе которого ЕМС был оценен в $1,1 млрд. В 2022-м выручка ЕМС выросла на 12,4%, до €326,3 млн, чистая прибыль была €45 млн.

По словам двух знакомых со сделкой источников «Ъ», новый владелец российских активов Essity, вероятно, получит право использовать все присутствующие на местном рынке бренды в течение определенного периода.

Для Игоря Шилова покупка будет отдельной инвестицией, не связанной с ЕМС, отмечает собеседник «Ъ». Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев также считает, что речь скорее идет об отдельном бизнесе, но допускает синергию с EMC в части расширения канала продаж в b2b-сегмент.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский называет Essity значимым игроком в сегменте санитарно-гигиенической продукции. По его словам, у российского подразделения есть возможности для дальнейшего развития на рынке после продажи бизнеса с учетом высокого уровня локализации. В конце 2022 года Essity сообщала о запуске локального производства более 70 новых артикулов Tork и Zewa и снижении зависимости от импортного сырья.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая

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