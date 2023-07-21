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Коммерсантъ FM
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18 лет и никаких Сачков

Для основателя Group-IB Ильи Сачкова запросили срок по обвинению в госизмене

Гособвинение на процессе в Мосгорсуде запросило 18 лет колонии строгого режима для основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК). Защита просит оправдать топ-менеджера в связи с непричастностью к инкриминируемому преступлению. Свою возможную посадку сам Илья Сачков назвал «победой» иностранных спецслужб и «спланированным ударом» по российскому IT-сектору.

Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков на заседании суда

Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков на заседании суда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков на заседании суда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как и предсказывал «Ъ», процесс по уголовному делу Ильи Сачкова не занял много времени. Материалы, составляющие с десяток томов, тройка судей рассмотрела всего за несколько заседаний.

В пятницу, выступая на закрытых для публики слушаниях в Мосгорсуде, представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева заявила, что инкриминируемое Илье Сачкову преступление было полностью доказано. По версии главного свидетеля обвинения экс-начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, отбывающего срок в 22 года за ту же госизмену, он передал Илье Сачкову ряд документов, которые тот переправил за границу. Там они попали в ФБР.

В отношении самого Сергея Михайлова начинать новое расследование не стали, посчитав, что тот не знал о том, что документы содержат закрытые данные.

При этом следует напомнить, что Илья Сачков выступал свидетелем обвинения по делу полковника Михайлова.

Гособвинитель не стала запрашивать максимальный срок для подсудимого, посчитав, что с него будет достаточно и 18 лет в колонии строгого режима.

Чем известен Илья Сачков

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Защита Ильи Сачкова, который является одним из крупнейших в стране специалистов по защите компьютерной информации и отражению хакерских атак, потребовала оправдать подсудимого. По данным «Ъ», тройке судей было предложено сделать это в связи с непричастностью основателя Group-IB к преступлению, предусмотренному ст. 275 УК.

Выступая с последним словом, Илья Сачков также в очередной раз заявил о своей невиновности.

«Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору»,— сказал Илья Сачков перед тем, как конвой вывел его из зала.

Приговор подсудимому планируется огласить 26 июля. А за день до этого апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит давно поданную его защитой жалобу на избранную предпринимателю меру пресечения в виде ареста. В связи с предстоящим приговором это будет уже формальностью.

Николай Сергеев

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