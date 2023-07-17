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Коммерсантъ FM
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Абдулатипов покинул пост постпреда РФ при Организации исламского сотрудничества

Рамазан Абдулатипов освобожден от обязанностей постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия). На должность постпреда назначен Турко Даудов. Указы о снятии и назначении на должность подписал президент России Владимир Путин 17 июля. Документы опубликованы (1 и 2) на портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Организация исламского сотрудничества (ОИС) — крупнейшая и наиболее влиятельная официальная правительственная мусульманская международная организация. В нее входят 57 стран с населением около 1,5 млрд человек. Россия с 2005 года имеет в ней статус наблюдателя.

Владимир Путин подписал указ о назначении Турко Даудова постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества.

Господин Абдулатипов был назначен постпредом России при ОИС президентским указом в декабре 2018 года. Другим указом он был освобожден тогда же от обязанностей спецпредставителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.

Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку с поста главы Дагестана 3 октября 2017 года. Спустя неполных три недели 71-летний политик был наделен обязанностями спецпредставителя президента, однако занимался вопросами сотрудничества со странами Каспия чуть более года.

Юлия Рыбина, Махачкала

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