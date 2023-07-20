ММК собирает уголь

ММК стремится увеличить обеспеченность собственным углем: компания купила у группы ПМХ шахту имени Тихова в Кузбассе, которая в перспективе может обеспечить производство 2,8 млн тонн. Сделка позволит повысить синергию между угольными активами ММК, а ПМХ поможет снизить долговую нагрузку. По мнению аналитиков, увеличение добычи собственного угля позволит ММК снизить себестоимость выпуска стали на 3–5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ММК Виктора Рашникова приобрел у ПАО «Кокс» (входит в группу ПМХ) шахту имени Тихова в Кузбассе. О завершении сделки обе стороны сообщили 20 июля, не раскрывая ее стоимости.

Шахта имени Тихова начала работу в 2017 году, ее мощность составляет около 1,3–1,5 млн тонн в год с планами расширения до 2,8 млн тонн в год. Шахта добывает марку угля 2Ж, которая является одной из лучших марок жирных коксующихся углей. Шахта находится в непосредственной близости от действующей шахты «Костромовская» ООО «ММК-Уголь». Эти шахты разрабатывают соседние участки Никитинского каменноугольного месторождения Кузбасса, обладающего высокими запасами коксующихся углей марки Ж.

В ММК заявили, что приобретение шахты позволит получить прямую синергию между активами и обеспечить полную загрузку центральной обогатительной фабрики «Беловская» собственным угольным сырьем и повысить прибыльность компании.

В ПМХ же заявили, что продажа шахты не повлияет на объем и качество выпускаемого кокса, а выпадающие объемы собственного коксующегося угля будут компенсированы закупками на внутреннем рынке. Там также отметили, что продажа шахты даст возможность сфокусироваться на развитии железорудной базы и позволит оптимизировать операционные и инвестиционные расходы, улучшить финансово-экономические показатели группы ПМХ.

ПМХ еще в мае заявлял о планах продать шахту, тогда покупатель не назывался. В группе отмечали в сообщении для держателей евробондов на $350 млн с погашением в 2025 году, что данный актив являлся одним из гарантов по выпуску. Необходимость продажи объяснялась желанием компании сфокусироваться на металлургическом сегменте. За шахту ПМХ рассчитывал выручить 22 млрд руб., которые планировалось направить на сокращение долговой нагрузки. В 2023 году группе предстоит погасить кредиты на 43 млрд руб.

Приобретение шахты повышает интеграцию ММК в уголь, которая на данный момент оценивается в 40%. По итогам 2022 года компания увеличила производство угольного концентрата на 1,9%, до 3,5 млн тонн.

Из всех крупных российских металлургов ММК имеет наименьшую интеграцию в уголь и железную руду, что делает компанию уязвимой перед колебаниями конъюнктуры на сырье. Это стало особенно заметно в 2022 году, поскольку из-за санкций возможности российских металлургических компаний поддерживать экспорт металла сократились, в то время как цена сырья на внутреннем рынке по-прежнему сохраняла высокую корреляцию с экспортными котировками.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин говорит, что в перспективе двух-трех лет после выхода шахты на полную мощность в 2,8 млн тонн себестоимость производства стали ММК может снизиться на $10–20 за тонну, или 3–5%, за счет более низкой себестоимости добычи и меньшей зольности угля в новой шахте, а также полной загрузки обогатительной фабрики (до 6 млн тонн).

Евгений Зайнуллин