Легко подделались

Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%, подсчитали в IQ Technology. Чаще всего подделывают электронику Apple и Samsung. Участники рынка среди причин называют снижение контроля за фальсификацией продукции со стороны покинувших рынок РФ брендов, полагая, что доля контрафакта продолжит расти. Сами площадки, впрочем, уверяют, что доля контрафакта не превышает 0,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными юридического агентства IQ Technology, согласно которым с июля 2022 года по июль 2023 года на российских маркетплейсах почти вдвое увеличилось количество подделок техники покинувших страну брендов. По информации компании, если в 2022 году фальсифицированные смартфоны составляли 12% в общем объеме предложения, то сейчас — уже 31%. В сегменте ноутбуков доля выросла с 22% до 31%, мелкой бытовой техники — с 15% до 34%, смарт-часов — с 35% до 63%, наушников и колонок — с 27% до 69%. В исследовании было проанализировано 15 тыс. карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.

Как объяснил “Ъ” управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов, в смартфонах чаще всего подделывают устройства известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi. «Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом»,— рассказал он.

По словам топ-менеджера, контрафактный ноутбук распознать сложнее, так как он отличается от оригинала в первую очередь внутренними элементами: жесткий диск, материнская плата, оперативная память и процессор могут быть заменены дешевыми аналогами. По словам господина Логунова, контрафактная электроника производится в основном в Пакистане, Китае и Индии.

По оценке ГК «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев 2023 года доля поддельной аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25% год к году, «чаще всего это копии наушников и музыкальных колонок известных брендов — Apple, Marshall, JBL и других».

В Ozon заверили, что компания отслеживает контрафактную продукцию, в том числе с помощью нейросети. В Wildberries не согласны с оценками IQ Technology, подчеркивая, что все трансакции отслеживаются в режиме реального времени, а перед покупкой покупатель может ознакомиться с рейтингом товаров и продавцов. Президент АКИТ (в ассоциацию входят Wildberries, Ozon, DNS и др.) Артем Соколов заявил, что, по данным организации, доля подделок на площадках не превышает 0,1%. В «Яндекс Маркете» и «Сбермегамаркете» не ответили “Ъ”. В AliExpress отказались от комментариев.

Если небольшое количество подделок теоретически и способно попадать на рынок, «это происходит по каналу трансграничной торговли», уточнил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (Samsung, Huawei, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) Антон Гуськов.

В то же время собеседник “Ъ” в одном из маркетплейсов пояснил, что из-за поправок к закону о правах потребителей в 2018 году (см. “Ъ” от 19 июля 2018 года), куда добавили определение понятия товарных агрегаторов в интернете, площадки не могут вмешиваться в описание товаров от заявителей. «Если маркетплейс поменяет или уберет в описании товара слово "оригинал", отвечать за продукцию будет уже самостоятельно, чего делать никому не хочется»,— сказал он.

Ранее сами правообладатели были заинтересованы в защите своих брендов, осуществляли мониторинг и боролись с подделками, используя все возможные легальные методы их вытеснения, изъятия и уничтожения контрафакта, отмечает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. По ее словам, до 24 февраля 2022 года продавцы контрафакта действовали более осторожно, «раньше им следовало опасаться претензий от правообладателей — сейчас бояться нечего, поскольку производители не мониторят российский рынок». По мнению эксперта, «с учетом тенденций» доля подделок будет только расти.

Тимофей Корнев