Телемедицина сокращает дистанцию

С сентября этого года ряд частных медорганизаций, в числе которых «РЖД-Медицина», «Медси» и «Инновационные технологии», смогут применять телемедицину по упрощенному протоколу в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Их врачи получат возможность корректировать диагнозы и выписывать рецепты на лекарства в ходе вторичного онлайн-приема. Впрочем, IT-инфраструктура для оборота электронных рецептов полноценно работает пока только в трех регионах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С сентября этого года правительство запустит пилотный проект в сфере телемедицины с участием частных клиник. Они смогут проводить удаленные консультации по упрощенному протоколу, следует из постановления правительства, которое вчера представило Минэкономики.

Напомним, телемедицинские консультации для пациентов стали законными в РФ в 2018 году — врачам разрешено оказывать медпомощь пациентам с помощью как телемедицинских консультаций и консилиумов, так и дистанционного мониторинга. Но чтобы получить право на заочный прием, пациенту все равно необходимо прийти на первичную консультацию лично. Только после очной встречи, постановки диагноза и назначения лечения пациент может обращаться к специалисту с дополнительными вопросами удаленно. Это существенно ограничило потенциал использования телемедицины как в частном, так и в государственном сегменте, даже несмотря на интерес к новой услуге со стороны пациентов, особенно возросший в пандемию коронавируса. Тем не менее консалтинговая компания BusinesStat оценивала число телемедицинских приемов в частных клиниках в РФ по итогам 2021 года примерно в 5 млн. Это менее 0,5% от общего числа приемов в государственных клиниках в амбулаторном сегменте (по данным Росстата, ежегодно их число оценивается в 1,2–1,3 млрд). Число удаленных консультаций в госклиниках еще меньше: по данным Всероссийского союза страховщиков, хотя с 2020 года оно резко выросло, общий счет все равно не превышает 300 тыс. в год.

Пытаясь стимулировать развитие телемедицины, Минэкономики неоднократно предлагало упростить требования к удаленному приему пациентов с помощью экспериментального правового режима — например, в 2021 году ведомство предлагало запустить пилотный проект, участники которого смогли бы консультировать пациентов дистанционно без первичного очного приема. Против регулярно выступали как Минздрав, так и государственно-правовое управление при президенте (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года).

Последняя версия изначальной инициативы Минэкономики предполагает, что правительство все же проведет трехлетний эксперимент и опробует ряд послаблений для оказания телемедицинских консультаций. В нем примут участие 15 частных медицинских организаций — как подразделения медицинских клиник («РЖД-Медицина», «Медси» и «Доктор рядом»), так и изначально телемедицинские стартапы («Инновационная медицина» «Сбера» и М-ЛАЙН). Часть из них располагает клиниками только в Москве, но ряд организаций представлены и в регионах. Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, «механизм ЭПР не подразумевает создания монополистической конкуренции», поэтому в перспективе к нему смогут присоединяться и другие участники рынка.

Для телемедицинских консультаций участникам «пилота» по-прежнему потребуется предварительно организовать для пациента очный прием, но онлайн они смогут скорректировать предварительный диагноз и выписать пациенту электронный рецепт на необходимые препараты. Проводить такие консультации сможет любой врач клиники, но не позже чем через месяц после очного приема. Как поясняет глава совета директоров медицинской компании «Доктор рядом» Максим Чернин, «бизнес понимает желание государства развивать отрасль телемедицины постепенно». «Для нас главная задача — построить гибридный процесс лечения, поэтому мы в ходе "пилота" будем ориентироваться на качественные показатели и не ставим себе количественных целей в виде кратного увеличения числа телемедицинских консультаций»,— отметил он. По его словам, Минэкономики не предъявляло требований к ценам онлайн-консультаций, поэтому каждая клиника будет определять их сама. «Кто-то считает, что поскольку объем работы для врача при этом не становится меньше, то и стоимость должна быть такой, как у личного визита. В наших организациях телемедицинские консультации будут дешевле, чем очные, поскольку они не требуют дополнительной работы инфраструктуры клиники и на практике они зачастую занимают меньше времени»,— отмечает он.

Частичное дерегулирование телемедицинских услуг, скорее всего, позволит привлечь дополнительных пользователей и увеличить конечное число оказанных приемов, считает глава компании «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов, также запуск проекта поможет популяризировать электронные рецепты. Отметим, впрочем, что, хотя многие регионы развивают инфраструктуру для оборота электронных рецептов, полноценно она функционирует только в Москве, Московской и Белгородской областях. Для большинства аптечных сетей в регионах расходы на внедрение электронных рецептов достаточно велики, а, поскольку среди потребителей они пока малоизвестны, срок окупаемости сложно просчитать. Кроме того, пока в РФ не будет запущен федеральный регистр электронных рецептов, пользоваться ими можно только в пределах региона, где они были выписаны (подробнее см. “Ъ” от 14 апреля 2022 года)

Анастасия Мануйлова, Венера Петрова