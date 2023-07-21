Госдума приняла закон о сборе со сверхприбыли крупных компаний

Госдума приняла в третьем чтении закон о сборе со сверхприбыли крупных компаний, а также составила список организаций, которые не будут его платить. Документ предусматривает однократную уплату налога компаниями, чья прибыль за 2021-22 годы превысила 1 млрд руб. Закон был принят в целях увеличения доходов федерального бюджета.

Налоговая ставка составляет 10% от суммы превышения прибыли. Для снятия опасений бизнеса по поводу возможной переплаты депутаты уточнили особенности досрочной уплаты налога по ставке 5% в этом году вместо 10% в 2024-м.

В соответствии с законом, уплата налога должна производиться компаниями до 28 января 2024 года. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Реализация закона, согласно планам правительства, должна привлечь в федеральный бюджет 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы.

Перечень освобождаемых от уплаты налога был расширен во время рассмотрения закона во втором чтении. К компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам МСП и плательщикам единого сельхозналога добавлены не выплачивавшие дивиденды застройщики, проблемные финансовые организации, а также предприятия, активно инвестировавшие и потому не имевшие выручки в 2018–2019 годах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Полина Мотызлевская