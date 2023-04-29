Беседа Си и Зеленского, пожары на Урале и арест Блиновской

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

Правительство РФ отозвало законопроект о 30% НДФЛ для уехавших и потерявших налоговое резидентство фрилансеров на следующий день после внесения его в Госдуму.

Россия и Турция официально оформили доставку российского ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в поселках и городах, пострадавших от пожаров. Позже в экстренную ситуацию в связи с пожарами попала Курганская область.

Пресненский суд Москвы арестовал блогера Елену Блиновскую по делу об уклонении от налогов на сумму 918 млн рублей. Ее задержали во время попытки покинуть Россию.

Власти Польши изъяли деньги со счетов дипломатического и торгового представительств РФ.

Инициативы недели

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и распорядился отправить в Киев делегацию для поиска политического урегулирования конфликта.

Президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах 2024 года.

Минфин РФ предложил создать засекреченный реестр имущества России за границей.

Минюст РФ намерен запретить менять пол в паспорте без реально проведенной операции.

Президент РФ Владимир Путин предложил начинать учить управлению беспилотниками в школах.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы.

Украина подала заявку на подорожание транспортировки российской нефти с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа.

«Газпром энергохолдинг» планирует построить парогазовую ТЭС в Якутии и поставить на нее две китайские газовые турбины.

Цитаты недели

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте» (глава МИД РФ Сергей Лавров на Совбезе ООН в Нью-Йорке).

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом» (гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов о состоянии ракетно-космической отрасли).

«Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией десятилетия в безопасность Европы» (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИДов стран ЕС).

«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе).

«Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые»).

«Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть» (вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Бахмут).

«Мы как свалка» (бывший президент США Дональд Трамп о миграционной политике Джо Байдена).

Цифры недели

В 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд, достигнув отметки $2,224 трлн.

ЦБ РФ пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

На поддержку участников СВО регионы РФ направили свыше 71 млрд руб.

В разных районах Подмосковья нашли три упавших дрона с камерами.

За 2022 год с коррумпированных российских чиновников взыскали рекордные 90 млрд руб.

Россия перенаправит в Азию свыше 60% нефти, поставлявшейся в Европу.

Южная Корея расширила ограничения на экспорт в РФ почти до 800 видов товаров.

Квартальная операционная прибыль Samsung упала на 95%, чистая прибыль сократилась в семь раз год к году.

Прибыль российского TikTok выросла за год в десять раз.

Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям, потратив на это около 30 млрд руб.

В центре Москвы на месте KFC открылся первый Rostic`s.

LVMH стал первой европейской компанией с капитализацией $500 млрд.

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до минимальных 37%.

Отставки и назначения

На должность командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-полковник Александр Ленцов.

Алла Манилова покинула пост замминистра культуры РФ, чтобы возглавить Русский музей. Новым замминистра культуры станет бывший гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил советником по силовому блоку региона своего племянника Хамзата Кадырова.

Один из основателей и идеологов «Справедливой России» (нынешняя «Справедливая Россия — За правду») Олег Шеин покинул пост руководителя регионального отделения партии.

Сделки недели

Компания «Автодом» объявила о закрытии сделки по покупке российских активов Mercedes-Benz.

Утверждены ключевые параметры сделки по продаже российского завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон».