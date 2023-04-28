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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Госдума приняла его 18 апреля, Совет федерации одобрил 26 апреля.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее осужденным по статье 275 УК РФ (госизмена) давали до 20 лет лишения свободы. По статье 205 (террористический акт) максимальный срок наказания увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы.

Самые суровые приговоры по 275-й статье

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Закон предусматривает повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье об организации террористического общества и участии в нем (ст. 205.4 УК РФ) может грозить срок от 10 до 15 лет (сейчас — от пяти до 10 лет).

За совершение акта международного терроризма (ст. 361 УК РФ) можно будет получить тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения (сейчас минимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

Новость дополняется.

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