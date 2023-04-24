МИД уполномочен разгромить

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 24 апреля, председательствовал в Совбезе ООН на инициированных Россией дебатах о «многосторонности». В своем выступлении он обрушился с критикой на США и их союзников за подрыв «ооноцентричной системы», предупредив: мир «вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может быть, еще более опасной черте». Дипломаты из западных стран, наоборот, обвиняли Россию в нарушении базовых принципов Устава ООН из-за ее военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские дипломаты во главе с Сергеем Лавровым (в центре) призвали всех своих коллег озаботиться тем, что «ооноцентричная система» (слева: генсек организации Антониу Гутерриш) «рассыпается на наших глазах»

Фото: John Minchillo / AP Российские дипломаты во главе с Сергеем Лавровым (в центре) призвали всех своих коллег озаботиться тем, что «ооноцентричная система» (слева: генсек организации Антониу Гутерриш) «рассыпается на наших глазах»

Фото: John Minchillo / AP

Со своим уставом

Инициированные Россией открытые дебаты Совбеза ООН были посвящены «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН». Председательствовавший на них Сергей Лавров кратко поприветствовал коллег, а затем передал слово генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Тот с ходу предупредил, что «многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН», а «напряженность между основными державами достигла исторического максимума». Риск развязывания глобального конфликта из-за неверных интерпретаций или просчетов, по его оценке, также наиболее высок с момента создания ООН. И связано это, по словам Антониу Гутерриша, в том числе «со вторжением на Украину, которое Россия осуществила в нарушение Устава ООН». Генсек призвал государства—члены всемирной организации использовать весь спектр дипломатических инструментов, предусмотренных Уставом ООН для мирного разрешения конфликтов, и заявил о готовности выступить в роли посредника.

Далее слово взял Сергей Лавров — не как председатель Совбеза, а как представитель России.

«Ооноцентричная система переживает глубокий кризис»,— констатировал он. Виноваты в этом, как следовало из его речи, США и их союзники, пытающиеся подменить Устав ООН собственными правилами, а саму организацию — клубами по интересам.

Сергей Лавров раскритиковал западные страны за «финансово-экономическую агрессию», «нелегитимные односторонние меры, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок и конфискацию собственности», «уничтожение критической инфраструктуры конкурентов», «попытки приглушить тему своей ответственности за накопление кризисных явлений в мировой экономике», «намерение перекроить под себя процессы многосторонности на региональном уровне», «разрушение благ глобализации».

Припомнил он США применение ядерного оружия в отношении Хиросимы и Нагасаки, «беззаконные бомбардировки Югославии», «постыдное вторжение в Ирак», «агрессию против Ливии», организацию «цветных революций» в Грузии и Киргизии, «кровавый госпереворот в Киеве в феврале 2014 года», «попытки силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году».

Особое внимание Сергей Лавров уделил ситуации вокруг Украины. Украинские власти и их западных партнеров он обвинил в подрыве Минских договоренностей и нежелании договариваться с Россией по вопросу о гарантиях безопасности. США он отдельно раскритиковал за «вскармливание откровенно расистского режима в надежде на всемерное ослабление России в русле стратегического курса на устранение конкурентов».

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте»,— предупредил Сергей Лавров, повторив, что «ооноцентричная система в результате действий Запада рассыпается на наших глазах». «Подлинная многосторонность на современном этапе требует адаптации ООН к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений. Необходимо ускорить реформу Совета Безопасности за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. Нынешняя запредельная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности»,— заявил глава МИД РФ.

В заключении своей почти 25-минутной речи он обратился к мировым СМИ. «Ваших коллег из российских средств массовой информации сюда не пустили. Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолет взлетел,— сообщил он.— Поэтому к вам огромная просьба: компенсировать отсутствие российских журналистов. Постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать аудитории полную многосторонность суждений и оценок». После этого Сергей Лавров вернулся к выполнению функций председателя Совбеза.

О том, каким будет содержание речи того или иного представителя других стран, заявивших о желании принять участие в дебатах, можно было судить буквально по первым двум фразам из выступлений.

Дипломаты из дружественных России или нейтральных по отношению к ней стран приветствовали и Антониу Гутерриша, и Сергея Лаврова. Представители западных государств — лишь генсека.

Ну а далее участники из первой группы (Китай, Бразилия, ОАЭ, Габон, Гана, Мозамбик и другие) говорили в основном о важности реформирования системы ООН и международных финансовых институтов с целью придания им более представительного характера, о необходимости диалога и доверия, решения глобальных проблем сообща. Об Украине они не вспоминали вовсе или вспоминали «через запятую».

Дипломаты из второй группы (США, Великобритания, Франция, Швейцария и другие), наоборот, говорили в основном об Украине. Они критиковали Россию за нарушение базовых принципов Устава ООН, таких как соблюдение территориальной целостности и суверенитета государств, невмешательство в их внутренние дела, отказ от применения силы.

Принятие резолюций по итогам прений не предусматривалось. После дебатов Сергей Лавров провел отдельную встречу с Антониу Гутерришем. Во вторник глава МИД РФ будет председательствовать на еще одном заседании Совбеза — на сей раз по Ближнему Востоку.

В режиме «без прессы»

Напомним, Россия председательствует в Совбезе ООН с 1 апреля. Эта функция перешла к ней на месяц по давно заведенному в СБ ООН принципу ротации: председательство в алфавитном порядке переходит на месяц к каждой из 15 стран Совбеза (в этом органе пять постоянных членов и десять непостоянных). До России в СБ главенствовал Мозамбик, после нее у руля встанет Швейцария. Страны-председатели не имеют в Совбезе каких-либо особых привилегий, но оказывают значительное влияние на формирование повестки этого механизма. В последний раз Россия председательствовала в СБ ООН в феврале 2022 года.

Из-за конфликта вокруг Украины ряд стран потребовал на сей раз лишить Россию роли председателя, однако процедурами ООН такие меры не предусмотрены. «Некоторые страны полагают, что они могут решать, кого они хотят или не хотят видеть в кресле председателя СБ ООН. Пока существует текущий мировой порядок, пока существует Совет Безопасности ООН, изменений в правилах процедуры не будет»,— заявил по этому поводу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд тем не менее пообещала «использовать любую возможность, чтобы помешать им (российской стороне.— “Ъ”) использовать свое место во главе Совбеза для распространения дезинформации и получения поддержки». Председательство России она назвала «первоапрельской шуткой».

Видимо, в рамках борьбы с «дезинформацией» власти США решили не выдать в срок визы журналистам пула МИД РФ, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

Ранее американская сторона уже не раз затягивала процесс выдачи виз членам российских официальных делегаций, направлявшихся в ООН, или же не выдавала их вовсе, но такого, чтобы никто из заявленных представителей СМИ не получил визы до вылета, не было.

Власти США пока детальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не давали. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в понедельник лишь заявил в интервью телеканалу CNN, что «российские государственные СМИ — это органы пропаганды». «Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу»,— добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ напомнила, что в пуле министерства работают не только представители госСМИ. «А во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолет уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"?» — прокомментировала она высказывание американского коллеги в своем Telegram-канале.

Между тем американские СМИ не исключают, что позиция Вашингтона связана в том числе с недавним арестом на территории РФ корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича (см. “Ъ” от 19 апреля). По обвинению в шпионаже ему грозит до 20 лет тюрьмы. Линда Томас-Гринфилд в своей речи отдельно остановилась на ситуации вокруг его задержания, в очередной раз призвав власти РФ освободить журналиста. В Госдепартаменте в понедельник, однако, не дали прямого ответа на вопрос о связи ситуации с российскими журналистами с делом в отношении их американского коллеги.

В постпредстве РФ при ООН выразили надежду, что «руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации (невыдаче виз российским журналистам.— “Ъ”) и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя». В офисе Антониу Гутерриша проблему, однако, в понедельник не комментировали.

Сергей Лавров же перед вылетом в Нью-Йорк заявил собравшимся во Внуково-2 журналистам своего пула, что «страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила и сделала глупость, показав, чего стоит на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации». «Будьте уверены, что мы это не забудем и не простим»,— заверил министр журналистов.

Елена Черненко