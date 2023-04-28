Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества России за границей

Минфин предложил создать реестр зарубежного имущества России, ведение которого подлежит требованиям о гостайне. Соответствующий проект закона опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества»,— сказано в документе.

Ведомство также предложило установить порядок проведения упомянутым агентством проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества. Эти проверки могут быть плановые и внеплановые (второй тип проверок осуществляют по указу президента, правительства или самого Минфина).

РБК еще в 2015 году сообщал, что, несмотря на то, что сведения о федеральной собственности и в России, и за рубежом являются публичными, данные о загрансобственности России фактически засекречены.

На фоне санкций в Евросоюзе допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, власти Франции и Швейцарии. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины. Под санкции подпало около $300 млрд российских резервов, но, по данным аналитиков, Запад сумел найти $80–100 млрд из них.

Лаура Кеффер