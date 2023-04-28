Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества России за границей

Минфин предложил создать реестр зарубежного имущества России, ведение которого подлежит требованиям о гостайне. Соответствующий проект закона опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества»,— сказано в документе.

Ведомство также предложило установить порядок проведения упомянутым агентством проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества. Эти проверки могут быть плановые и внеплановые (второй тип проверок осуществляют по указу президента, правительства или самого Минфина).

РБК еще в 2015 году сообщал, что, несмотря на то, что сведения о федеральной собственности и в России, и за рубежом являются публичными, данные о загрансобственности России фактически засекречены.

На фоне санкций в Евросоюзе допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, власти Франции и Швейцарии. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины. Под санкции подпало около $300 млрд российских резервов, но, по данным аналитиков, Запад сумел найти $80–100 млрд из них.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...