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Коммерсантъ FM
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Правительство отозвало законопроект о 30% НДФЛ для уехавших фрилансеров

Правительство отозвало из Госдумы проект поправок, повышающих НДФЛ для работающих из-за границы без трудового договора. Как сообщили в пресс-службе правительства, в законопроект внесут «ряд технических уточнений».

Законопроект, внесенный вчера, 24 апреля, предполагал, что налог по ставке 30% будут платить некоторые уехавшие россияне в случае потери налогового резидентства — то есть если человек находится за границей более 183 дней в течение 12 месяцев. Речь шла только про работающих по договору гражданско-правового характера. Поправки не распространялись на самозанятых и работающих по трудовому договору.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу»,— сообщили агентству ТАСС в пресс-службе правительства.

Сейчас выплаты от российских компаний нерезидентам за выполнение дистанционной работы НДФЛ не облагаются. Если же удаленный работник является резидентом, он должен задекларировать доходы по форме 3-НДФЛ и самостоятельно уплатить налог в бюджет.

Внесенные поправки предполагали, что с 2024 года к доходам от источника в России будет отнесена оплата, полученная физлицами за выполнение работ, если деятельность ведется с использованием российского сегмента интернета. Это бы позволило отнести выплаты за дистанционную работу, выполненную с применением «российской» части интернета, к доходам от российских источников, соответственно, они бы стали облагаться НДФЛ.

Подробнее читайте в материале «НДФЛ вдогонку».

Анастасия Ларина

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