Мантуров подтвердил согласование продажи завода Volkswagen под Калугой «Авилону»

Ключевые параметры сделки по продаже российского завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон» утверждены, подтвердил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сказал, что реализация соглашения уже на стадии завершения, но деталей не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«(Правительственная.— "Ъ") комиссия уже прошла. Соответственно, утверждены параметры и завершается реализация сделки между "Авилоном" и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которым "Авилон" будет организовывать производство»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года Volkswagen приостановил производство на своих заводах в России. В марте 2023-го Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску ГАЗа, который потребовал взыскать с Volkswagen более 15,5 млрд руб. В начале апреля с калужского завода сняли арест. На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что правительство разрешило продажу завода «Авилону».

Об аресте активов автоконцерна — в публикации «Ъ» «Volkswagen вырулил из-под ареста».

Лаура Кеффер