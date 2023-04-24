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Коммерсантъ FM
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Южная Корея расширила ограничения на экспорт в РФ почти до 800 видов товаров

Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в РФ и Белоруссию требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров, передает «Рёнхап».

Министерство торговли Южной Кореи объяснило санкции высокой вероятностью использования товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях. Ведомство намерено провести анализ, в каких случаях экспорт будет разрешен. Санкции начнут действовать с пятницы, 28 апреля.

Из сообщения южнокорейского агентства неясно, имеется ли ввиду запрет на экспорт автомобилей или только запчастей к ним. По итогам 2022 года экспорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в РФ вырос почти в 13 раз.

Список из первых 57 товаров появился в марте 2022 года на фоне ввода войск России на Украину. Он включал в себя микропроцессоры, микроконтроллеры, приборы, оборудование для производства полупроводников.

Вместе с этим Южная Корея спустя три года вернула в Японию в «белый список» торговых партнеров. Это позволит компаниям, экспортирующим стратегические товары в Японию, претендовать на упрощенное оформление документов. Таким образом «белый список» расширился до 29 стран.

О том, как США пытаются добиться от Сеула поставок оружия Киеву, — в материале «Ъ» «Корейскому оружию пробивают дорогу на Украину».

Леонид Уварчев

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