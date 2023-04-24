Да ты хоть бейся о пол

В России запретят менять пол в паспорте без реально проведенной медицинской операции. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, это будет «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве». Специалисты подведомственных Минздраву РФ структур поддержали инициативу. По их словам, соответствующие предложения будут проработаны медицинским сообществом. Юристы, работающие с транслюдьми, указывают, что это, напротив, усложнит жизнь и без того уязвимой категории граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минюста РФ Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Минюста РФ Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минюст намерен запретить менять пол в паспорте и иных документах, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. Для этого ведомство в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. Также потребуется внесение изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и в ряд нормативных актов. Такие меры, по словам господина Чуйченко, могут быть «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве».

Министр напомнил, что возможность менять пол юридически появилась у жителей России в 1997 году. В то время, отметил он, различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, «задавали тон в формировании тех или иных норм».

Гражданин, решивший сменить гендерный маркер, должен пройти специальную комиссию с участием психиатра, сексолога, клинического психолога и руководителя медорганизации или его зама.

Диагноз «транссексуализм» дает возможность человеку совершить переход хирургическим путем и изменить документы. «При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается»,— уточнил Константин Чуйченко. Он сослался на статистику загсов, согласно которой с 2018 года, когда начали действовать механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте, по 2022 год было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола (по документам), после было зарегистрировано порядка 190 браков с участием этих людей. По словам министра, также возникают вопросы, с какого возраста человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию, в какое исправительное учреждение его направлять, если нарушит закон: «Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам».

Специалисты подведомственных Минздраву РФ структур поддержали инициативу Минюста. Ректор санкт-петербургского педиатрического медуниверситета Димитрий Иванов сказал “Ъ”, что медицинские показания к смене пола связаны с генетическими отклонениями от нормы — это менее 0,1% от всех людей.

«Предложения будут проработаны медицинским сообществом,— заверил господин Иванов.— Общество должно эту новеллу поддержать. Ценность традиционной семьи — это моральная основа российского общества, то, что его скрепляет. И наша страна обязана защищать себя и своих граждан».

Заведующий гинекологическим отделением детского и юношеского возраста НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Елена Уварова рассказала, что в центре за 10 лет было три пациентки, которые, являясь генетическими мальчиками, получили свидетельство о рождении как девочки из-за несоответствующего строения наружных половых органов. «Для таких исключительных случаев может быть предусмотрен соответствующий механизм документального оформления. Вопрос мог бы решать консилиум врачей с очень убедительным обоснованием»,— уверена госпожа Уварова.

По словам юриста Татьяны Глушковой, смена гендерного маркера не создает каких-либо правовых коллизий: «Например, трансгендерные мужчины встают на воинский учет. Они идут в военкомат, там проходят медкомиссию. Согласно расписанию болезней, которым пользуются военкоматы, у них расстройство половой идентификации. Это является основанием для признания их ограниченно годными либо негодными к службе в армии». Поэтому инициатива, по ее мнению, обусловлена стремлением привести законодательство в соответствие с понятием «традиционные семейные ценности».

Адвокат Максим Оленичев (признан иноагентом) напоминает, что до 2017 года транслюдям приходилось добиваться права гендерного перехода в судебном порядке, так как загсы отказывали вносить изменения в актовых записях о рождении. В 2017 году Минздрав издал форму справки, которая была предусмотрена еще законам о загсах 1997 года, стали образовываться врачебные комиссии — и процесс несколько упростился. По словам психолога, координатора проекта доступа трансгендерных людей к услугам здравоохранения Егора Бурцева, сейчас российское законодательство гуманно к транслюдям, несмотря на то что такие комиссии работают лишь в нескольких регионах РФ (услуга стоит около 30 тыс. руб.). Однако предлагаемые изменения «исключат эту категорию граждан отовсюду».

Число трансперсон в России неизвестно. Согласно мировой статистике, это 0,2–0,5% населения. В России, отмечает Егор Бурцев, речь может идти о сотнях тысяч человек.

Они, указывает господин Бурцев, как правило, находятся и так «в не очень хорошем психологическом состоянии», и подобные меры могут увеличить риски суицидов в этой группе.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов говорит, что далеко не все желающие сменить пол решаются на хирургическое вмешательство как в силу дороговизны, так и из-за возможных последствий для здоровья. Часть пациентов останавливается на гормональной терапии и коррекции лица, либо удовлетворяется частичными косметическими изменениями, например, мастэктомией. «Для этой группы пациентов важнее общее восприятие их субъективного пола социумом, чем сексуальные отношения. Существует также понятие "отказа от пола", при котором пациент не идентифицирует себя ни с одним полом, стремясь избежать любого сексуального интереса как со стороны мужчин, так и женщин»,— говорит господин Сулейманов. Отмена возможности смены пола в паспорте, полагает психиатр, не решит проблемы, а создаст дополнительные, ущемит в правах определенную часть пациентов, «являющихся нашими согражданами и, в силу биологических, а не политических обстоятельств, родившихся с расстройствами половой идентификации».

Наталья Костарнова