Новым директором Русского музея стала Алла Манилова

Статс-секретарь и заместитель министра культуры, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манилова возглавит Государственный Русский музей. Новым статс-секретарем—замминистра культуры станет Надежда Преподобная, замминистра культуры — Андрей Малышев, занимавший ранее должность гендиректора «Росконцерта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Манилова

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ Алла Манилова

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

«Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь—заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея»,— говорится в сообщении Минкультуры.

Алла Манилова была вице-губернатором Санкт-Петербурга с 2008 по 2011 год, но уволилась по собственному желанию после ухода тогдашнего губернатора города Валентины Матвиенко. На этом посту госпожа Манилова курировала сферы культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями.

Алла Манилова также была членом совета директоров ОАО «Телерадиокомпания ''Петербург — Пятый канал''» и председателем издательского совета Санкт-Петербурга и президентом Лиги журналистов Санкт-Петербурга. Она стала заместителем министра культуры в 2012 году.

Прошлый гендиректор музея Владимир Гусев, занимавший этот пост с 1988 года, был переведен в президенты музея 10 февраля. Он был переведен на новую должность в связи с «личным обращением» и «завершением трудового контракта». Временно исполняющем обязанности гендиректора стала заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Почему прошлый директор Русского музея ушел в почетную отставку — в материале «Уравнение с одной переменой».

Анастасия Ларина