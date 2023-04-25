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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил, что миграционная политика Байдена превратила США в свалку

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские города «превращаются в свалку» из-за политики администрации нынешнего главы государства Джо Байдена. Такое заявление он сделал, комментируя намерение господина Байдена выдвигаться на второй президентский срок.

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США. При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками»,— рассказал Дональд Трамп в интервью Newsmax. По словам экс-президента Соединенных Штатов, миграционную политику страны нужно немедленно изменить, иначе действия команды Джо Байдена могут привести к катастрофическим последствиям.

За 2022 год в США переехало более 1 млн человек. Этот показатель вырос на 168% по сравнению с 2021 годом, за который в США переселились 376 тыс. человек. При этом с апреля 2022 года по февраль 2023-го на границе США и Мексики было задержано более 2,76 млн человек, что на 37% больше, чем годом ранее.

16 апреля Джо Байден сообщил, что намерен переизбираться на пост президента и в ближайшее время официально объявит о старте своей кампании. Он рассчитывает выдвигаться от Демократической партии США. Дональд Трамп также собирается принять участие в американских президентских выборах 2024 года, но баллотироваться он собирается от Республиканской партии.

При этом, согласно итогам опроса YouGov, многих американцев «утомляет» возможное участие в выборах 2024 года тех же кандидатов, что были и на выборах 2020-го, и повторение в 2024-м предыдущих выборов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена. Как показал опрос, вероятность участия тех же кандидатов в выборах 2024 года у 38% опрошенных вызывает чувство усталости, у 29% — чувство страха, у 23% — печаль, у 23% — надежду.

Подробнее о предстоящих президентских выборах в США читайте в материале «Ъ» «Джо Байден считает ключи».

Александр Кислов

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