«Дружба» пошла по этапам

Украина, которая с апреля пыталась вдвое поднять тариф на прокачку нефти из России в Европу по своей территории, пересмотрела свои предложения. Теперь страна подала заявку на двухэтапное подорожание транспортировки с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа. Обсуждать рост ставки Киеву приходится уже напрямую с потребителями нефти, прежде всего Венгрией. По мнению экспертов, слишком частые увеличения тарифа могут привести к остановке транспортировки по этому маршруту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку нефтепровода «Дружба» в два этапа. Об этом сообщило агентство Argus со ссылкой на участников рынка и подтвердили источники “Ъ”. По их данным, с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до €17 за тонну, а с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну. В «Транснефти» “Ъ” подтвердили, что компания получила соответствующее уведомление от «Укртранснафты», но пояснили, что компания не ведет никаких переговоров с украинской стороной. В Минэнерго вопрос переадресовали «Транснефти». По данным Argus, график поставок на второй квартал предусматривает рост отгрузок нефти по этому маршруту на 30,5%, до 321 тыс. баррелей в сутки (4,05 млн тонн).

Запланированное Украиной подорожание транспортировки по ее территории станет вторым с начала года. Так, тариф уже повышался на 18,3%, до €13,6 за тонну. В прошлом году он также вырос дважды: с начала года до €9 за тонну, а затем с 1 апреля — на 27,8%, до €11,5 за тонну. При этом, как сообщали источники “Ъ” на рынке, изначально «Укртранснафта» рассчитывала на более резкое увеличение стоимости прокачки: с 1 апреля 2023 года компания предлагала поднять ставку вдвое — до €27,2 за тонну, но не смогла согласовать такой рост с потребителями.

На данный момент, как поясняют собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, Украина ведет переговоры напрямую со Словакией, Венгрией и Чехией, которые получают нефть по южной ветке «Дружбы». Но затем эти договоренности формализуются с российским Минэнерго и «Транснефтью», которая исторически вносит аванс за транзит через украинскую территорию. В перспективе планируется, что страны-потребители перейдут на прямую оплату транспортировки нефти до своих границ — сейчас эта стоимость закладывается в цену поставки нефти, и российские нефтяные компании, получив оплату, перечисляют необходимую сумму за прокачку «Транснефти».

Но, как поясняет источник “Ъ”, процесс изменения механизма оплаты транзита будет небыстрым, так как речь идет не только о перечислении средств, но и изменении системы контроля за объемами и качеством нефти. В результате торговля российским сортом с прокачкой по «Дружбе» может переместиться с базисов «франко-резервуар Будковце» и «франко-резервуар Фенешлитке» на белорусско-украинскую границу. На данный момент диспетчеризацией потоков занимается «Транснефть», но в случае ее исключения из схемы Словакии, Венгрии и Чехии придется набирать штат специалистов, которые будут выполнять функции контроля на пограничных точках нефтепровода.

При этом очевидно, что отказываться от закупки российской нефти через Украину, несмотря на подорожание транспортировки, Будапешт не собирается. Напротив, Венгрия в июне планирует подписать с Сербией соглашение о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из «Дружбы» будет по венгерской территории поступать сербским потребителям. Стоимость маршрута длиной около 130 км оценивается в €100 млн. Запущен он может быть к концу 2024 года.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, постоянный рост тарифов на транзит является для Украины рычагом давления на Венгрию, у которой нет экономически оправданных альтернатив российским поставкам. Так что именно венгерской MOL придется платить фактически за всю транспортировку, полагает он, а также, возможно, страна возьмет на себя оплату прокачки до Сербии. Он не сомневается, что, несмотря на такую ситуацию, есть предел подорожания, после которого транзит через Украину остановится, что будет невыгодно самому Киеву. Тем не менее эксперт не исключает остановки прокачки в перспективе в качестве меры влияния на Россию.

Ольга Мордюшенко