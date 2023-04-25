Медведев заявил, что у России «не дрогнет рука» применить ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России в случае необходимости «не дрогнет рука» применить ядерное оружие. Он полагает, что мир сейчас находится на пороге мировой войны. При этом, по мнению господина Медведева, начало нового глобального военного конфликта не является неизбежным.

Бывший президент подчеркнул, что «ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство». «Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. <...> Мир болен, и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является»,— сообщил господин Медведев в ходе марафона «Знание. Первые», организованного Российским обществом «Знание». Он также уточнил, что в мире растет вероятность начала ядерного конфликта.

Говоря о военном конфликте на Украине, Дмитрий Медведев отметил, что действия Запада по «накачиванию» Киева вооружениями приближают мировую войну. По его мнению, в обозримой перспективе «тихий раздел» Украины Польшей и другими странами «лучше, чем вступление Украины в НАТО или мировая война».

14 апреля господин Медведев заявил, что Польша, по его мнению, перестанет существовать в случае потенциальной войны между Россией и НАТО. Так он отреагировал на заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о быстрой победе НАТО в возможном военном конфликте против РФ. Кроме того, зампред Совбеза России полагает, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Пост с таким высказыванием Дмитрия Медведева Twitter ограничил для просмотра в Германии и Польше.

Александр Кислов