Минобороны подтвердило назначение Александра Ленцова на пост командующего российскими миротворцами в Карабахе

На должность командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе 25 апреля назначен генерал-полковник Александр Ленцов. Об этом сообщило Минобороны России. Накануне о его назначении сообщал «Sputnik Армения» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ленцов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Александр Ленцов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов»,— сказан в сообщении Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

Ранее должность командующего занимал генерал-майор Андрей Волков. Его назначили на пост в январе 2022 года.

Александр Ленцов принимал участие в военных действиях в Афганистане, Чечне и Сирии. В 2016 году занимал пост заместителя командующего по комендатурам группировки ВС РФ в Сирии. В 2013-м был назначен на пост заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, в январе 2020-го — советника министра обороны РФ.

Олеся Павленко