В центре Москвы на месте KFC открылся первый Rostic`s

В Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC открылся первый ресторан Rostic`s. К майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе планируется открыть еще 40 ресторанов, до конца мая — 26 в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС Татьяна Шаманская, гендиректор «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands (ей принадлежит KFC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На данный момент у компании работает 1 тыс. ресторанов. Всего же сеть ресторанов Rostic`s расширится до 2 тыс. заведений. «Мы видим большой потенциал для роста нашей сети и ставим для себя такую амбициозную цель, как еще одна тысяча заведений»,— сообщила Татьяна Шаманская в интервью ТАСС.

17 апреля Yum! Brands сообщила о завершении продажи российского бизнеса KFC компании «Смарт сервис» предпринимателей Андрея Осколкова и Константина Котова. После сделки американская компания покинула российский рынок. Сеть KFC пришла в Россию в 1993 году, заключив партнерский договор с «Росинтером», и долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». В Роспатент заявку на регистрацию бренда подали с написанием на английском языке — Rostic`s.

Лаура Кеффер, Анастасия Ларина