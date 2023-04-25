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Коммерсантъ FM
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ТАСС: в разных районах Подмосковья нашли три упавших дрона с камерами

Три упавших квадрокоптера с камерами обнаружены в разных районах Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, все дроны — без опознавательных знаков. Один из них нашли недалеко от места падения украинского беспилотника.

Собеседник агентства рассказал, что дроны нашли вчера, 24 апреля. Один из них находился на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе, он оснащен камерой и микрофоном. Еще два найдены в других районах Московской области. «В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается, кому они принадлежали и с какой целью были запущены»,— уточнил представитель силовых структур.

Накануне в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе Московской области был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. По предварительным данным, речь шла о дроне UJ-22 Airborn «украинского производства», на борту которого нашли 30 брикетов массой 570 г каждый с взрывчатым веществом С-4, всего 17 кг взрывчатки.

Лаура Кеффер

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