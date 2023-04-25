«Автодом» объявил о закрытии сделки по выкупу российских активов Mercedes

Компания «Автодом» 25 апреля сообщила, что закрыла сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz. Ранее немецкие СМИ писали, что Mercedes, согласно условиям соглашения, имеет право выкупить российские активы обратно в случае снятия санкций с РФ.

«"Автодом" получил право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада»,— говорится в заявлении компании (цитата по «Прайму»).

19 апреля «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщал, что «Автодом» стал владельцем 100% долей в ряде юридических лиц, управляющих российскими активами Mercedes-Benz. Среди них — компании «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (управляет подмосковным заводом Mercedes) и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занимается лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Сам «Автодом» уточняет, что также получил контроль еще над рядом компаний — «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), «Мерседес-Бенц Банк Рус» и «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус».

По информации немецкого издания Handelsblatt, Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп своих активов в РФ в случае снятий санкций при согласовании сделки по их продаже «Автодому».

В конце ноября 2022 года Mercedes официально объявил об уходе с российского рынка и сообщил о планах продать свои активы в стране «Автодому».

В августе 2022 года в «Автодоме» сообщали о переговорах с китайскими автопроизводителями на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что на подмосковном заводе Mercedes, скорее всего, будут производить автомобили.

Подробнее — в материале «Mercedes-Benz уходит из России».

Александр Кислов