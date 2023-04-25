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Коммерсантъ FM
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Здравствуй, дедушка, дорос!

Джо Байден объявил о выдвижении на второй срок

Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру на президентские выборы-2024. Глава Белого дома, которому в случае победы на момент вступления в должность исполнится 82 года, заявил, что в прошлый раз его команда «вела битву за душу Америки» и сейчас он полон решимости «завершить работу» и отстоять американскую демократию. Таким образом проведение матча-реванша между Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом становится все более вероятным. Американские СМИ отмечают, что демократ принял ожидаемое, но рискованное решение. Против господина Трампа у него есть хоть какие-то шансы на победу. Если же от республиканцев в гонку вступит относительно молодой и сильный кандидат, например губернатор Флориды Рон Десантис, задача для господина Байдена серьезно осложнится.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис намерены снова идти на выборы в паре

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис намерены снова идти на выборы в паре

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис намерены снова идти на выборы в паре

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О планах пойти на второй срок Джо Байден говорил неоднократно, однако каждый раз подчеркивал, что окончательно ничего еще не решил. И, пожалуй, единственное, что заставляло экспертов и его коллег по Демократической партии сомневаться в целесообразности выдвижения,— это возраст действующего президента. В январе 2021 года он и так стал самым возрастным политиком, когда-либо вступавшим в должность главы Белого дома. А в случае победы в ноябре 2024-го господин Байден побьет свой же рекорд — к инаугурации ему исполнится 82 года. Все остальные проблемы — будь то довольно низкий рейтинг в районе 40%, инфляция, миграционный кризис или российско-украинский конфликт — можно было как-то объяснить и подать избирателям со знаком плюс. Однако возраст демократа, как и в случае 76-летнего республиканца, экс-президента Дональда Трампа, еще в ноябре выдвинувшегося на выборы, был и остается главной причиной, почему большинство американцев в опросах признаются в желании видеть лидером США каких-нибудь других политиков.

Если до Нового года в СМИ упоминались какие-то гипотетически сильные кандидатуры от демократов — например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, то к весне журналисты сосредоточились на гадании, когда же господин Байден объявит о своем выдвижении. Некоторые аналитики высказывали мнение, что ожидаемое объявление будет как-то приурочено к украинскому контрнаступлению. Но оно явно задерживалось, и президент США не стал дожидаться горячих новостей с фронта, тем более что в ведущих американских СМИ все отчетливее звучала мысль, что успех контрнаступлению вовсе не гарантирован.

Так что господин Байден и его команда решили не связывать старт политической кампании с обстановкой на театре военных действий в Европе, где, по выражению самого Джо Байдена, ведется «война за демократию».

Именно о битве за демократию и пошла речь в показанном во вторник трехминутном видео, при помощи которого действующий президент объявил о выдвижении на второй срок. Правда, упор команда Джо Байдена сделала исключительно на Америке и ее внутренних вызовах. Ролик начинается со снятых будто на старую пленку кадров насилия и хаоса, охвативших Вашингтон 6 января 2021 года из-за штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа. Следом возникают образы протестующих против попыток консерваторов запретить в стране аборты и мрачное изображение Белого дома, откуда, видимо, еще не выехал проигравший на выборах господин Трамп. И тут на видео появляется светлый образ Джо Байдена, который произносит лишь одно слово: «Свобода».

На видео отчетливо противопоставлены кадры «из прошлого», связанные с республиканцами: на экране возникают в том числе обнимающиеся Дональд Трамп и Рон Десантис — с просветленными лицами действующего главы Белого дома и вице-президента Камалы Харрис, которые снова пойдут на выборы в одной связке. Оба олицетворяют надежду простых американцев, которые, как показано на видео, испытывают восторг от того, что долгожданное событие (выдвижение) произошло.

«Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, то сказал, что мы ведем битву за душу Америки. И мы все еще ее ведем… Вопрос, который перед нами стоит: будет ли у нас в предстоящие годы больше или меньше свободы? Больше или меньше прав? Я знаю, каким должен быть ответ, и думаю, вы тоже знаете. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я выдвигаюсь для переизбрания»,— сказал Джо Байден, попросив избирателей позволить ему «завершить работу» и выиграть «битву за демократию».

Примечательно, что сценаристы ролика явно учли главный недостаток президента — возраст — и показали его энергичным, готовым с легкостью пробежаться, улыбающимся и даже моложавым.

Несмотря на всеобщее признание качественно поданного предвыборного видео, американские СМИ и аналитики отметили, что в реальной жизни скрыть фактор возраста не удастся и он будет лишь усугублять остальные вызовы, стоящие перед кандидатом.

«Байден, который уже и так старейший президент США, не испытывает недостатка в препятствиях на пути своей избирательной кампании»,— пишет Politico. По мнению издания, в его обстоятельствах не самая простая задача — совмещать работу во главе Белого дома и вести активную кампанию. Кроме того, рейтинг демократа колеблется в районе 40% с момента вывода в августе 2021 года американских войск из Афганистана, прошедшего весьма хаотично и закончившегося приходом к власти в стране талибов. Как подчеркивает Politico, с таким уровнем поддержки большинство предшественников нынешнего лидера США до второго срока не добирались, за исключением Барака Обамы, при котором Джо Байден работал вице-президентом.

Крайне необычный для демократов кандидат перетянул голоса у Джо Байдена

Как отметил телеканал CNN, выиграть номинацию от Демократической партии политику не составит труда, поскольку его конкуренты — писательница Марианна Уильямсон и антиваксер, сторонник теорий заговора (а также племянник 35-го президента США Джона Кеннеди) Роберт Кеннеди-младший. И других хоть сколько-то сопоставимых по масштабу с господином Байденом кандидатов среди демократов не ожидается.

Зато исход решающей битвы в ноябре 2024-го в пользу нынешнего главы Белого дома схожей уверенности не вызывает. «Ряд вызовов — от продолжающейся войны на Украине до неопределенностей в экономике — могут стать препятствием для переизбрания. Кроме того, теперь, когда власть в Вашингтоне разделена из-за контроля республиканцев над Палатой представителей, надежд на какие-то крупные законодательные успехи (команды Байдена.— “Ъ”) в оставшиеся два года до голосования нет»,— подчеркнул телеканал.

Впрочем, многое, считают эксперты, будет зависеть от того, кто выиграет номинацию от Республиканской партии и станет соперником Джо Байдена. Сейчас лидером гонки среди консерваторов остается Дональд Трамп.

И хотя большинство американцев, согласно опросам, не хотели бы увидеть матч-реванш в исполнении двух стареющих политиков, в команде демократа надеются, что именно экс-президент окажется в ноябре 2024 года в противоположном углу ринга. Уверенности в победе над господином Трампом коллегам господина Байдена придает триумф-2020, а также неубедительные результаты трампистов на промежуточных выборах-2022 в Конгресс. Однако в случае выхода на арену 44-летнего губернатора Флориды Рона Десантиса, пока не объявившего о выдвижении, перспективы Джо Байдена становятся более туманными. При этом опросы общественного мнения за последние месяцы демонстрируют, что в среднем действующий президент проигрывает любому из двух республиканцев примерно 1,5%. Однако на основании этих результатов за полтора года до выборов никто, конечно, не возьмется делать хоть сколько-то серьезные прогнозы. Вся борьба впереди.

Алексей Забродин

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