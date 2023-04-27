Марафон желаний заведет в тюрьму

Как стало известно «Ъ», в пятницу главное следственное управление СКР по Москве планирует ходатайствовать об аресте блогера Елены Блиновской. Накануне в отношении нее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд руб., а также о легализации денежных средств. До последнего инфокоуч якобы рассчитывала, что ей удастся решить проблему с помощью своих связей и знакомств. Когда из этого ничего не вышло, госпожа Блиновская подалась в бега. Забронировав для отвода глаз билет на самолет в Ташкент, сама отправилась на машине в сторону Белоруссии, на границе с которой ее и задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Блиновская в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выездная налоговая проверка в отношении 41-летней Елены Блиновской, в которой принимали участие сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФНС России по Москве, длилась ровно год. По данным «Ъ», последние несколько месяцев госпожа Блиновская пыталась решить проблему, используя свои связи и знакомства во властных структурах. Однако 26 апреля главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Москве возбудило в отношении госпожи Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Уведомить об этом фигурантку планировали на следующий день. Однако Елена Блиновская каким-то образом узнала об этом накануне и, очевидно поняв, что заступаться за нее никто не будет, решила бежать за границу. В качестве отвлекающего маневра она забронировала на 9 утра 27 апреля билет на рейс из Домодедово в Ташкент. Полагая, что именно в столичном аэропорту ее и будут ждать оперативники, она тем временем на зарегистрированном на одно из ее ООО Maybach в четыре утра выехала в сторону российско-белорусской границы.

Расстояние 450 км от своего коттеджного поселка «Миллениум Парк» на Новорижском шоссе до КПП «Красная Горка» в Смоленской области Елена Блиновская преодолела всего за три часа.

Что план не сработал, светской львице стало понятно, когда ее машину примерно в 300 м от границы выдернули из потока и препроводили в специальный «карман».

В четверг госпожу Блиновскую доставили в Москву, где ее допрос длился до позднего вечера. По окончании мероприятия подозреваемой объявили о задержании на двое суток.

По данным «Ъ», в пятницу следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте блогера. Параллельно с этим оперативники ГУЭБиПК проводили вчера обыски примерно по 20 адресам в Москве и Московской области, а также в Ярославле и Вологде.

Как установило следствие, Елена Блиновская была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, что позволяло ей пользоваться упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако, по данным силовиков, в период с 2019 по 2021 год госпожа Блиновская заработала не менее 5 млрд руб. Такую прибыть ей принесли учебные курсы и онлайн-марафоны.

Свой тренинг личностного роста «Марафон желаний» в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) инфокоуч Блиновская начала вести в 2015 году. Сейчас ее аудитория там составляет около 6 млн человек. Суть проходящих в мессенджерах WhatsApp и Telegram курсов, каждый из которых длится примерно месяц, сводится к тому, что подписчики составляют список своих желаний, а затем исполняют их с помощью специальных заданий. Например, избавляясь от лишних вещей в доме.

На данный момент в продаже от Елены Блиновской более десятка курсов, таких как «Тревога. Стресс. Атаки. Страх», «Про зависть и ревность», «Марафон о дружбе», «Дерзость быть собой» и т. д. Их стоимость составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб. Есть и VIP-предложения от 200 тыс. руб., когда, очевидно, подразумевается, что инфотренером будут не помощники госпожи Блиновской, а она сама.

Из материалов дела следует, что, реализуя учебные курсы и тренинг-марафоны в существенно большем размере и не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, Елена Блиновская «целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц».

Как установили полицейские и налоговики, в период с 2019 по 2021 год доходы от предпринимательской деятельности ИП поступали на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных госпоже Блиновской 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Таким образом, полагают в СКР, за этот период инфокоуч уклонилась от уплаты налогов почти на 1 млрд руб., подав в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

При этом часть незаконно полученных доходов Елена Блиновская успела легализовать. Пока речь идет как минимум о 43 млн руб.

Так, по данным следствия, на них была куплена престижная иномарка, доставшаяся супругу фигурантки уголовного дела, и приобреталось различное оборудование для фирмы, учредителем которой также является муж госпожи Блиновской. Часть денег переводилась на счета других подконтрольных блогеру фирм, с которых оплачивались покупки родственников семьи.

Также, по версии следствия, некоторая сумма ушла на празднование в августе 2021 года 40-летия Елены Блиновской. Его блогер отметила на Алтае, арендовав там отель Altay Resort. В качестве ведущих были приглашены Иван Ургант и Ксения Собчак. Песнями гостей развлекали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа «Звери». Не считая аренды отеля, мероприятие обошлось юбилярше почти в 120 млн руб.

Напомним, что за последние два месяца это уже третье уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении известного блогера. В марте под уголовное преследование попали Валерия Чекалина (Лерчик) и ее муж Артем, которые задолжали в бюджет более 311 млн руб., успев легализовать 130 млн руб. Вскоре после этого аналогичное уголовное дело возбудили в отношении уехавшей в Дубай Александры Митрошиной. Блогеру вменили неуплату 120 млн руб., которые она недавно вернула в бюджет.

Олег Рубникович