Российский посол заявил об изъятии денег со счетов диппредставительства в Польше

После того, как Варшава заморозила счета российского посольства, власти Польши изъяли деньги со счетов диппредставительства и торгпредставительства РФ. Счета посольства были заморожены из-за подозрений в возможном использовании в целях отмывания денег или терроризма. Банк Santander тем временем сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, заявил глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Андреев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Сергей Андреев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры»,— сообщил «РИА Новости» посол. По его словам, речь идет о значительных средствах, которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Произошедшее господин Андреев оценил как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Santander Bank Polska SA, базирующийся в Варшаве, с 2011 года принадлежит испанской группе Santander. В России Santander не представлен.

В мае 2022 года в ответ на блокировку счетов российского посольства в Варшаве Москва заморозила счета польского диппредставительства. В ноябре Польша изъяла у российского посольства базу отдыха под Варшавой. Польша с начала военной операции активно выступает против России.

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Мария Федотова