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Коммерсантъ FM
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На поддержку участников СВО регионы направили свыше 71 млрд руб. за 2022 и 2023 годы

За 2022 год субъекты РФ направили свыше 57 млрд руб. на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета законодателей РФ. В первом квартале 2023 года сумма таких выплат составила 14,5 млрд руб.

Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Минтруда, дополнительные меры поддержки участников СВО установили 77 российских регионов. В некоторых из них, добавил глава ведомства, установлены не только единовременные, но и ежемесячные выплаты. Помимо этого субъекты применяют такие меры поддержки, как освобождение от коммунальных платежей и транспортного налога.

Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ проходит в Таврическом дворце. Выступления к мероприятию подготовили руководители федеральных министерств, председатель Банка России, спикеры Совфеда и ГД. Тема поддержки участников военной операции РФ на Украине и их семей заявлена как одна из главных.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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