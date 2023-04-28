Ставка без перемен

Банк России сегодня на заседании совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Отсутствие движения объясняется умеренными темпами инфляции, которая на 24 апреля в силу эффекта высокой базы снизилась уже до 2,5% в годовом выражении. Макропрогноз на 2023 год регулятор сегодня улучшил: по итогам года инфляция ожидается на уровне 4,5–6,5%, рост ВВП — 0,5–2,0%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ключевая ставка, как и ожидали аналитики, сегодня осталась на уровне 7,5% годовых — показатель остается неизменным с сентября 2022-го. Банк России объясняет свое решение умеренными темпами годовой инфляции: под влиянием эффекта высокой базы показатель существенно снизился — с 11% в феврале до 3,5% в марте, а по оценкам на 24 апреля,— уже до 2,5%. С конца года темпы прироста инфляции при этом увеличились и в пересчете на год оцениваются в 4%.

Как отмечают в ЦБ, инфляция сдерживалась продолжающейся адаптацией экономики к санкциям и «высоким уровнем запасов по ряду товарных групп» при умеренной динамике потребительского спроса.

В ближайшие месяцы показатель, по прогнозу Банка России, останется на уровне ниже 4%, а во втором полугодии начнет постепенно расти, по итогам года он ожидается на уровне 4,5–6,5% (ранее регулятор говорил о 5–7%).

Инфляционные ожидания, оставаясь на повышенном уровне, демонстрируют разнонаправленную динамику: со стороны населения в апреле они снизились, в то время как ценовые ожидания предприятий выросли.

Баланс на среднесрочном горизонте остался смещенным в сторону проинфляционных рисков, которые связаны, в частности, со значительной нехваткой рабочей силы в отдельных отраслях, влиянием «геополитической напряженности на условия внешней торговли» (а именно рисками усиления санкций, которое может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта), а также усложнением производственных цепочек, логистики и финансовых расчетов.

Среди краткосрочных рисков ЦБ, как и в марте, называет «ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По оценкам Банка России, экономическая активность растет быстрее, чем ожидалось в феврале, что свидетельствует о продолжении адаптации экономики и увеличении внутреннего спроса, который, в свою очередь, способствует улучшению деловых настроений.

Однако если потребительский спрос хоть и восстанавливается, но все еще остается умеренным, то вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса продолжает возрастать, в том числе за счет расширения госвложений.

Регулятор вновь напоминает, что при наращивании бюджетного дефицита возрастут проинфляционные риски и потребуется более жесткая денежно-кредитная политика.

Тем не менее ЦБ улучшил свой прогноз динамики ВВП: по итогам 2023 года регулятор ожидает рост в диапазон 0,5–2,0% (вместо вилки от спада на 1% до роста на 1%). Ожидания относительно дальнейшей динамики остались прежними: рост ВВП в 2024 году может составить 0,5–2,5%, 1,5–2,5% — в 2025-м.

ЦБ не стал менять сигнал относительно последующей динамики ключевой ставки, отметив, что «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году».

Евгения Крючкова