В Rutube показалась цена обновления

Принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ) видеохостинг Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям и, по данным “Ъ”, намерен потратить на это около 30 млрд руб. В программу обновления инфраструктуры входит и расширение сети географически распределенных серверов. Эксперты отмечают, что речь идет или о многолетнем плане финансирования, или о полном обновлении сервиса. Реализации плана, однако, может помешать недавнее увольнение ключевых членов команды Rutube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Rutube рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры, сообщили два источника “Ъ”, знакомых с планами компании. По их словам, видеохостинг оценивает затраты на это в районе 30 млрд руб. Один из источников сказал, что финансирование внутри ГПМХ уже выделено: «Изначально Rutube запрашивал 50–55 млрд руб.».

По словам источника, Rutube рассчитывает увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube. В инфраструктурную программу, по его словам, входит и расширение сети доставки контента (CDN). В Rutube не ответили на запрос “Ъ”.

CDN позволяет распределять содержимое сайта по серверам, географически находящимся в разных местах. В апреле технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил ComNews, что к 15 CDN-серверам, уже размещенным в России и Абхазии, к концу года планируется добавить серверы еще в семи городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане. О намерениях МТС и VK расширять свои CDN в 2023 году сообщали РБК и Forbes соответственно.

По словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максима Копосова, некоторые структуры «Газпрома» обращались в компанию за приобретением серверов, однако заявленный объем закупки был меньше. По его оценке, средняя цена одного сервера составляет около 2–3 млн руб. «Таким образом, можно понять, что Rutube необходимо около 15 тыс. серверов. Такой объем обычно приобретают крупные компании, как "Сбер", "Яндекс" или VK»,— говорит он. По словам господина Копосова, закупки могут касаться как отечественного оборудования, так и иностранного, поставленного путем параллельного импорта.

Сумма в 30 млрд руб. на одно лишь расширение CDN «кажется избыточной, если только этот план не рассчитан на пять лет», считает гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. Он, однако, отмечает, что заявленных инвестиций «вполне достаточно для того, чтобы часть средств направить на CDN, а часть — на улучшение интерфейса, функциональности, надежности работы и удобства платформы в целом».

Со стороны трудно оценивать емкость разных CDN-сетей и затраты на их расширение, так как «каждая компания использует разные технологии и подходы к построению сетей», сказал гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий. Он примерно оценил, что за 30 млрд руб. в текущих рыночных ценах можно построить CDN с пропускной способностью в несколько десятков Тбит/с: «Трафик же YouTube в России, по оценке крупных операторов связи, составляет порядка 11–13 Тбит/с».

Создание собственной CDN-сети, без привлечения сторонних поставщиков таких услуг, позволяет обеспечивать больший контроль над технической составляющей, говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин: «С другой стороны, это требует значительных капитальных вложений, в частности, в покупку серверов, что сейчас сложно». При этом он отмечает, что для размещения серверов—узлов CDN «не требуется много стоек, особенно если речь идет о небольшом регионе».

Стоит отметить, что в феврале тогдашний гендиректор Rutube Александр Моисеев покинул свой пост и стал руководить проектом гоночного симулятора в АНО «СМП Рэйсинг» Бориса Ротенберга (см. “Ъ” от 4 апреля). О назначении нового гендиректора видеосервиса ГПМХ не объявлял. Впоследствии ушли и другие ключевые члены команды, а после их увольнения ряд проектов Rutube был поставлен на паузу на время аудита, говорит один из источников “Ъ”: «Сомневаюсь, что они успеют исполнить бюджет и "дорожную карту" развития платформы на этот год».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев