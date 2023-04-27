Прикрой, я от «Аккую»!

27 апреля президент России принял участие в церемонии поднятия флага мирного атома на атомной электростанции (АЭС) «Аккую» (Akkuyu). Церемония была посвящена завозу ядерного топлива на строящуюся станцию. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что церемонию, главным участником которой стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разработали талантливые люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с самого начала предпочел видеоформат

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Владимир Путин с самого начала предпочел видеоформат

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Этого мероприятия, как говорится, ждали. Участие в нем господина Путина по видеосвязи с самого начала не было под сомнением. А вот происходившее с господином Эрдоганом впечатляло. Состоялся ли у него инфаркт на фоне предвыборной кампании или не состоялся. Придет или не придет? Или, быть может, привезут? Тут ведь вопрос стоит ребром: приди или проиграешь. И он же говорил, что придет. Потом выяснилось, что будет телефонный разговор с президентом России. Но потом все равно придет. В конце концов оказалось, что оба президента участвуют в мероприятии в формате видео-конференц-связи. Но и это было неточно. Однако сбылось. Нет, господин Эрдоган не мог пропустить. АЭС или смерть. Причем, что страшнее для него любой другой, политическая.

Никогда еще в истории атомостроения так пышно не отмечался завоз топлива на АЭС. Без сомнения, это было предвыборное мероприятие.

И в нем энергично участвовал даже генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

— Итак, Турция — уже атомная держава! — констатировал ведущий.— Это страна, у которой есть атомная энергетика. Это страна, которая входит в атомную лигу!

Дело было обставлено таким образом, что Турция, казалось, теперь обладает как минимум атомным оружием. С другой стороны, если взорвать АЭС, то и правда выстрелит.

Очень красиво, с беспилотника на большом мониторе показали, как везут топливо для турецкой АЭС. Сбывались мечты. Хотя не хотелось, признаться, ничего видеть с беспилотника. Слишком много их стало в нашей жизни. И не только в жизни.

Огромный зал, заполненный турецкими чиновниками, аплодировал видеоролику, а на самом деле — усилиям Реджепа Тайипа Эрдогана снова выиграть президентские выборы. Сам Реджеп Тайип Эрдоган сидел в кадре прямо и не двигаясь. Не шевелясь даже. Не то что он не подавал признаков жизни. Наоборот, окаменев, он словно подчеркивал своей незыблемостью величие момента.

Но вот господин Путин неожиданно помахал в кадре рукой, продемонстрировав, что он, например, не такой уж и божественно неподвижный. Ну, ему и не баллотироваться пока.

Впрочем, господин Эрдоган, увидев движения коллеги, тоже оживился, то есть в буквальном смысле оживил себя сам и также произвел махание рукой.

— Очень редко мы переживаем подобные встречи. Имя Турции теперь будет упоминаться в лиге стран, производящих атомную энергию! — всячески поддержал амбиции господина Эрдогана глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В то время как Германия, например, окончательно отказывается от такой чести, для МАГАТЭ на самом деле и правда важно, что кто-то только начинает радоваться обладанию АЭС.

— Атомная энергия — это чистая энергия! — сообщил господин Гросси.— МАГАТЭ оказывает техническую помощь Турции. Вместе с российскими партнерами готовятся сотрудники, которые будут работать на этом объекте!

Все тут пока развивалось так, словно нигде и нет никакой войны и никакой Украины. Хотя заинтересованные стороны активно присутствовали. Не хватало только президента Украины Владимира Зеленского с его многозначительным приветственным словом.

— Все мы нуждаемся в помощи и поддержке! — вдруг сообщил Рафаэль Гросси.— Особенно когда речь идет об атомной энергетике!

То есть он неожиданно словно проговорился.

— Будем работать с духом мира, победы (тут все-таки придется выбрать: мира или победы.— А. К.), веры и будем праздновать 100-летие Турецкой Республики! — возвестил господин Гросси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган поддержал себя коллегами

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган поддержал себя коллегами

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал наконец, в чем дело на станции:

— На первом блоке подходит к концу монтаж оборудования. На втором уже установлен корпус реактора. На третьем идет монтаж устройства локализации расплава. На четвертом завершается армирование фундамента реактора... И продолжается изготовление ключевого оборудования станции, в частности производство тихоходной турбины!

То есть, конечно, придумать ввезти ядерное топливо за две недели до президентских выборов в Турции и попробовать сделать из этого праздник вступления страны в клуб ядерных держав могла только очень светлая политтехнологическая голова.

Праздник в честь завершения армирования фундамента четвертого блока выглядел бы не так убедительно.

— Можно сказать, что в Турции уже сложился свой промышленный атомный кластер! — витийствовал Алексей Лихачев.

Строго говоря, для него в условиях недавнего объявления войны «Росатому» со стороны G7, причем по масштабам именно ядерной, происходящее сейчас было действительно важно.

— АЭС «Аккую» имеет все шансы встретить и 200-летие Турецкой Республики! — воскликнул Алексей Лихачев.

Речь ему писал кто-то толковый. Настолько, что, может, даже он сам.

— Спасибо президентам за поддержку этого действительно планетарного проекта! — добавил под конец пламени господин Лихачев, и зал взорвался (фигурально). Турки в зале могли и хотели это оценить. Это был наконец их масштаб.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал:

— Примерно 30 тыс. человек приняли участие в работе на этом объекте. И это приблизительно равно населению одного нашего региона. Здесь все работает на эту стройку! АЭС будет идти впереди нового поколения! Для него «Аккую» больше, чем АЭС!

Он бы еще что-то добавил, но просто уже не было слов.

— После того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем, наверное, поставлять природного газа в Турцию,— сообщил президент России.— Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать, ну а Турция будет пользоваться преимуществом державы, которая имеет собственную атомную энергетику! А атомная энергетика, как известно, одна из самых дешевых.

Турецким коллегам на этих словах должно было стать совсем уже просто невыносимо хорошо. Вот что бывает со страной, которая не подвергает Россию санкциям, а вместе с ней не нахально, не бросаясь в глаза, противодействует им, одновременно поощряя.

— Прорабатывается и инициатива господина Эрдогана о безвозмездной отправке в наиболее нуждающиеся страны мира муки, которую из поставляемого российской стороной зерна произведет турецкая мукомольная промышленность,— добавил российский президент, давая, как и предыдущие докладчики, понять, что сегодня про Украину либо хорошо, либо ничего. И поскольку первое было исключено, выбрано, конечно, второе.

— Это не только станция строится! — в какой-то момент воскликнул президент России.— В Турции создается новая высокотехнологичная атомная отрасль экономики. Новая отрасль экономики создается в Турции — вот что важно!

Он должен был сказать о президенте Турции что-то такое, что можно было бы отлить — нет, не в граните, а в качественном предвыборном плакате.

И господин Путин добавил, обращаясь к турецкому коллеге:

— Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению!

Хоть бегущей строкой в теленовостях пускай.

Реджеп Тайип Эрдоган говорил не спеша, но не производил впечатление больного человека. Возможно, он просто очень не хотел производить такое впечатление. А с другой стороны, он всегда такой.

— Радуясь запуску производства нашей станции, я также хочу пожелать себе и в следующий раз встретиться с вами лицом к лицу! — резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган историю своих новейших политических амбиций, обращаясь к залу.

— Прошу вас разрешить передать сертификат о завозе первого ядерного топлива на АЭС «Аккую» министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу! — витиевато сообщил Алексей Лихачев.

— Прежде чем сказать это ключевое слово «Разрешаю!», хочу вспомнить еще раз и обратиться к президенту Эрдогану,— произнес господин Путин.— Помните, дорогой друг, пять лет назад вы ставили задачу приурочить это событие к 100-летнему юбилею Турецкой Республики. Помните мою реакцию? Я сказал, что это маловероятно. Это очень сложный, ответственный процесс, который требует большого времени и тщательности, обдумывания каждого шага на этом пути. И все-таки нам при вашей активной поддержке удалось это сделать!

Если ничего не путаю, Владимир Путин первый раз публично признался, что в чем-то ошибся.

Андрей Колесников