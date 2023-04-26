Генпрокурор Краснов: за 2022 год с коррумпированных чиновников взыскали рекордные 90 млрд рублей

В 2022 году с коррумпированных чиновников в государственную казну были взысканы рекордные 90 млрд руб. За грубые нарушения антикоррупционных требований были уволены более 500 должностных лиц. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов в ходе выступления с итоговым докладом в Совете федерации.

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«Особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих госдолжности отраженным в их декларации доходам. В суды направлено почти 4,5 тыс. таких заявлений на сумму свыше 300 млрд руб. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 млрд руб.», — сообщил генпрокурор (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что таких результатов ведомство не фиксировало за весь период статистического наблюдения.

По словам Игоря Краснова, количество раскрытых фактов взяточничества, совершенных организованными группами и преступными сообществами, выросли более чем наполовину. Приоритетным направлением на 2023 году глава надзорного ведомства назвал пресечение правонарушений в сфере госзакупок, распоряжения бюджетными средствами, особенно выделенными для выпуска военной техники и боевой экипировки.

8 декабря 2022 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что с 2011 года в России перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тыс. разных должностных лиц. По данным МВД, в 2022 году в России зарегистрировано более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности.

Подробнее о выступлении Игоря Краснова читайте в материале «За теракты чиновникам поставят двойки».

Милена Костерева