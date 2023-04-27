Свердловский губернатор Куйвашев ввел режим ЧС во всех поселках и городах, где бушевали пожары

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) во всех муниципалитетах региона, пострадавших от пожаров, сообщили в департаменте информационной политики региона. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Чрезвычайная ситуация возникла в поселке городского типа Сосьва, поселке Таежный, деревне Неустроева и городе Карпинск. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев (второй справа) во время общения с жителями поселка Сосьва 27 апреля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев (второй справа) во время общения с жителями поселка Сосьва 27 апреля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пожары начались 25 апреля сразу в нескольких частях области. За сутки пострадало около 200 строений — уничтожено или повреждено огнем 134 жилых дома. Самый масштабный пожар зафиксирован в поселке Сосьва, там огнем уничтожено около сотни домов, сгорели железнодорожные вагоны с пиломатериалами, лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, два человека погибли — их нашли под завалами сгоревших домов. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля.

Ранее было возбуждено два уголовных дела: по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ст. 293 УК РФ (халатность). Сегодня следователем Следственного комитета РФ (СКР) было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 3 ст. 219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Как сообщили в свердловском СКР, в Сосьвинском городском округе задержали двоих подозреваемых в возникновении пожаров. Задержанными оказались 29-летний управляющий на местной пилораме и 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». Ранее руководитель МЧС РФ Александр Куренков заявил, что нарушения требований пожарной безопасности в поселке Сосьва были выявлены еще в начале апреля в ходе выездной внеплановой проверки. Тогда же было выдано предписание об их устранении.

Накануне президент Владимир Путин провел разговор с Евгением Куйвашевым и поручил оказать необходимую помощь погорельцам в срок до 2 мая. Глава региона ввел в области режим повышенной готовности. Как заявлялось областными властями, из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев. По поручению губернатора в поселке построят 60-квартирый дом и модульные индивидуальные дома.

Мария Игнатова, Екатеринбург