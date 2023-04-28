Путин предложил начинать учить управлению дронами в школах

Президент Владимир Путин считает, что курсы по управлению беспилотниками необходимо внедрять в образовательные программы, в том числе в школах. Об этом он сказал на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, прошедшем в режиме видеоконференции.

Как пояснил господин Путин, предложение начать обучение по этой теме в школах озвучили несколько компаний. Какие именно, он не уточнил. Президент убежден, что такая «ранняя профориентация» «пойдет на пользу стране», а также отвлечет детей «от того, чем не надо было бы заниматься».

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране»,— утверждает он (цитата по ТАСС).

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что для привлечения молодежи к сфере моделирования и использования БПЛА планируется задействовать инфраструктуру общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). По его словам, также прорабатывается вопрос реализации в ряде регионов пилотных проектов по обучению пилотированию БПЛА в школах.

Господин Путин на совещании назвал отрасль беспилотной авиации «важнейшим направлением деятельности страны». Он заявил, что ее объем может достичь 1 трлн руб. Как выяснил «Ъ», в правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития РФ до 2030 года. В итоговый список вошли проекты, ориентированные на обеспечение «технологического суверенитета», в том числе в отрасли беспилотников.

Подробности — в материале «Ъ» «Мысль с ограничением по высоте полета».

Лаура Кеффер