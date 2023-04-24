Единоросс Хамзаев предложил исключить английский из школьной программы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил уходить от «прозападного вектора» в системе образования и исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах. Он обратил внимание, что при наличии английского языка в перечне обязательных предметов в образовательных учреждениях «с трудом» нашлось время для начальной военной подготовки, а такие предметы, как астрономия и черчение «были забыты на сломе перехода в системе образования».

Как считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, английский стал международным только потому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу». «Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования»,— сказал господин Хамзаев «РИА Новости».

Депутат выразил недовольство тем, что «мы с самого детства обращаем взор детей на Запад». Он обратил внимание, что в образовательных программах США или Великобритании нет обязательного русского языка. «Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия»,— добавил господин Хамзаев.

По мнению депутата, в школах в первую очередь нужно думать о здоровье и психологическом состоянии ребенка. Поэтому важны физкультура, психология и «активности по дополнительной социализации ребенка». «Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык»,— добавил депутат.

Султан Хамзаев за последнее время предлагал запретить «отдельные аниме-сериалы и игры», ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России, чипировать чиновников — «любителей мировых курортов», он отметился и другими инициативами.

Леонид Уварчев