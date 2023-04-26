Борисов рассказал о не очень хорошем кадровом состоянии ракетно-космической отрасли

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая отрасль в России находится в не очень хорошем кадровом и финансовом состоянии. Также, по его словам, «Роскосмос» прорабатывает контракты по запуску космических спутников с Алжиром, Вьетнамом, Мьянмой, ЦАР и другими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом»,— сказал Юрий Борисов на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС). Он добавил, что госкорпорация собирается открыть четыре-пять инновационных проектов, к которым планирует привлечь молодежь. По его словам, в рамках одного из них будут работать над созданием многоспутниковой группировки.

Сергей Борисов также заявил, что Россия не будет самоизолироваться в сфере космоса. По его словам, страны Азии, Африки и Европы готовы работать с Роскосмосом. Господин Борисов пояснил, что Китай заинтересован в российских компетенциях по созданию ракетных двигателей.

«Даже эта изоляция, которая навязывается нам "семеркой" (странами G7.— "Ъ") и США не распугала ряд стран, таких как Алжир, Мьянма, Вьетнам, Египет, Южная Африка, которые прорабатывают с нами разного рода контракты по запуску спутников, которые мы разрабатываем по их заказу и будем выводить на орбиту»,— сказал он.

Сергей Борисов добавил, что ядерный буксир «Зевс», разрабатываемый в России, могут использовать в российско-китайской лунной программе для доставки крупногабаритных грузов на Луну.

«Чтобы лететь к Луне, нужен носитель совершенно другого плана — сверхтяжелый. Нужно большой груз доставить туда, а если мы еще собираемся осуществить посадку, а в будущем и экспансию строительства лунной станции, нужно доставить достаточный объем груза, надо позаботится об энергоснабжении будущей станции. А кроме ядерной энергетики сделать практически невозможно. Россия имеет безусловный приоритет сегодня в мире в области ядерной космической энергетики»,— рассказал глава госкорпорации.

Завершить реализацию буксира «Зевс», по его словам, планируется к 2030 году. Также господин Борисов рассказал, что в планах «Роскосмоса» — резкое наращивание орбитальной группировки: выпуск по 250–300 космических аппаратов в год к 2025 году, а к 2030 году — по спутнику в день.

Олеся Павленко